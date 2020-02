Au Brésil, toujours plus de violences contre la société civile et les communautés autochtones

Pour lui, la résistance est aussi un devoir des peuples européens : « Par un marché de l’or et du soja à l’extérieur du pays, vous, peuples extérieurs, contribuez à détruire les peuples indigènes. » Interrogé par Reporterre, Almir Surui en appelle aux choix de consommation européens : « La société consomme sans savoir quelles sont les origines de ses aliments. C’est ça ce qui affecte la vie des régions comme l’Amazonie. Peu de Français savent comment les produits du Brésil sont faits et comment ils arrivent jusqu’à eux . » Pour le représentant autochtone, la résistance à Bolsonaro et à son monde dépasse les frontières amazoniennes : « Il est nécessaire de nous unir. Vous, Européens, pouvez faire beaucoup plus que nous, peuples amérindiens. »

Davi Kopenawa est une figure de la défense des droits autochtone depuis qu’il a obtenu la reconnaissance légale d’un territoire de quelque 96.650 km de forêt tropicale, réservé à l’usage exclusif des Yanomami et garanti par un décret présidentiel. Entre 1987 et 1990, plus d’un millier de Yanomami avaient été tués à la suite des violences et des maladies qui accompagnèrent l’invasion de leurs terres par 40.000 chercheurs d’or. Mais le territoire Yanomami a subi une nouvelle invasion de 20.000 chercheurs d’or, en juillet 2019 .

Pour Célina Whitaker, cofondatrice du collectif Richesse, le baromètre vise notamment à mettre en lumière la question de l’intersectionnalité — un concept soulignant la pluralité des discriminations et des dominations de classe, de sexe et de couleur de peau. « Quand on croise les critères, nous constatons l’augmentation générale des violences, dit-elle. Cette violence s’est institutionnalisée sous Bolsonaro, à la fois par des politiques d’État et par un discours, une attitude d’un chef de l’État qui banalise ces violences. » Pour elle, « il faut donner du lien à toutes les questions évoquées dans le rapport, car aujourd’hui les campagnes de sensibilisation ne sont pas faites de manière articulée et coordonnée » .

Que nous dit ce baromètre ? « Tout s’aggrave », résument les organisations. « Colonisation, esclavage, concentration des richesses et des ressources entre les mains d’une minorité sont autant de facteurs expliquant les inégalités et violences actuelles. » Mais la situation s’est « aggravée depuis l’arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. Le président brésilien est porteur d’une gouvernance néolibérale et autoritaire qui accentue la pression sur les populations les plus exclues » .

Abordant diverses thématiques — racisme et violence policières, féminicides, homophobie, accès au logement et à la terre ou bien encore l’éducation, la liberté d’expression et les droits des communautés autochtones —, il est produit à partir du témoignage, des rapports et des analyses des organisations partenaires de la coalition, engagées sur le terrain.

