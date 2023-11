Au Parlement européen, l’échec de la lutte contre le plastique

En bref — Plastique

« Les députés européens ont choisi de se ranger du côté des producteurs d’emballages jetables et des géants de la restauration rapide. » Les associations écologistes réunies au sein de l’alliance Rethink Plastic ont fait part de leur dépit le 22 novembre à l’annonce des résultats de la session plénière du Parlement européen.

Les eurodéputés ont adopté le projet de règlement sur les emballages et déchets d’emballages par 426 voix pour, 125 contre et 74 abstentions. Négocié depuis des mois, le texte n’a pas résisté aux assauts des lobbies extrêmement actifs sur le sujet. La plupart des mesures fortes ont été rejetées.

Ainsi, presque toutes les dispositions visant à lutter contre les emballages inutiles ont été supprimées ou largement amendées. Exit la proposition d’interdire dans les cafés, hôtels et restaurants les bouteilles d’eau ou les portions individuelles de sucre, sel, condiments, etc. Même chose concernant la vaisselle jetable en restauration rapide. L’interdiction française pourrait être remise en cause, craignent les associations.

Les intérêts économiques de quelques-uns

Certains objectifs de réutilisation ont aussi été revus à la baisse. Ce qui envoie « un signal extrêmement négatif au secteur naissant de la réutilisation et aux précurseurs de l’économie circulaire », estiment les ONG.

Pour Charlotte Soulary, responsable plaidoyer pour Zero Waste France, « le message est clair : la surproduction d’emballages et de plastiques, et le gaspillage de ressources naturelles que cela implique, peuvent se poursuivre au détriment de la planète, de notre santé et de celle des générations futures, tant que cela sert les intérêts économiques de quelques-uns ».

Seuls points positifs salués par les associations : les États membres devront réduire leurs déchets d’emballages de 5 % d’ici à 2030 et de 15 % d’ici à 2040. L’interdiction de l’utilisation des polluants éternels (PFAS) et du bisphénol A dans les emballages en contact avec les denrées alimentaires a aussi été actée. Le texte doit désormais être adopté par le Conseil européen, puis négocié avec les gouvernements nationaux, pour une entrée en vigueur en 2024.

