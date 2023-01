Au Royaume-Uni, Extinction Rebellion met de côté la désobéissance civile

« Laisser les cadenas, la colle et la peinture de côté. » Cette résolution pour 2023 a fait coulé de l’encre. Le 1er janvier, le collectif Extinction Rebellion (XR) a dit renoncer « temporairement » aux actions de désobéissance civile au Royaume-Uni. Une décision controversée, officialisée sur Twitter par les simples mots : « ON ARRÊTE ! »

« Cette année, nous donnons la priorité à la participation plutôt qu’aux arrestations, au relationnel plutôt qu’aux blocages de routes. » Né en 2018, le réseau d’activistes a fait des actions chocs sa marque de fabrique. Fin août, des militants avaient bloqué l’accès au Tower Bridge, célèbre pont devenu symbole de Londres, pour alerter de l’urgence climatique. Toutefois, XR considère aujourd’hui « nécessaire » de changer de stratégie pour ne plus perturber les citoyens, mais le pouvoir.

WE QUIT !

Our #NewYearsResolution is to halt our tactics of public disruption. Instead, we call on everyone to help us disrupt our corrupt government.#ChooseYourFuture & join us : 21 April, Parliament. pic.twitter.com/FZlCeaHj4F

— Extinction Rebellion UK 🌍 (@XRebellionUK) January 1, 2023