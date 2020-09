Au Royaume-Uni, Extinction Rebellion poursuit la lutte climatique malgré la répression

Dimanche 6 septembre, des centaines de militants d’Extinction Rebellion ont à nouveau défilé dans le centre de Londres, pour mettre en lumière la pollution marine.

La procession était menée par un groupe de danseurs portant des robes bleues pour représenter la mer, et par un homme vêtu uniquement d’un maillot de bain, d’un chapeau jaune et de baskets.

Samedi 5 septembre, des manifestants ont bloqué la livraison de certains des principaux journaux britanniques. Ils visaient les imprimeries des titres appartenant à Rupert Murdoch — notamment The Sun, The Times ou The Sun on Sunday —, accusés de ne pas rendre compte du changement climatique. 77 personnes ont été inculpées à la suite de ces blocages.

Depuis le 1er septembre, le mouvement de désobéissance civile a mené des actions et manifestations quotidiennes contre la crise climatique. Les militants ont notamment défilé sur la place du Parlement, bloqué des routes, organisé des sit-in.

Des actions devraient encore se dérouler cette semaine. XR a indiqué dans un communiqué qu’ils agissaient contre la « négligence criminelle » du gouvernement britannique :

[Les dirigeants] ne doivent pas être autorisés à continuer comme ça. Nous avons l’occasion de redresser la barre, mais nous devons agir maintenant, pas l’année prochaine, pas dans dix ans. Maintenant (…) Le contrat social entre le gouvernement et ses citoyens est rompu. Nous refusons d’être spectateurs et d’attendre que cette urgence dépasse le point de non-retour.

Plus de 600 personnes ont été interpellées au cours de ces six jours de manifestations, selon la police. Les manifestants encourent de lourdes amendes, car les règles relatives au coronavirus interdisent les rassemblements de plus de 30 personnes.