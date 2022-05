Au cœur du futur gouvernement de Jean-Luc Mélenchon

Tribune — Nature

Si Jean-Luc Mélenchon devenait Premier ministre, nommerait-il un gouvernement d’insoumis ou d’éleveurs Mursis d’Éthiopie ? Alessandro Pignocchi imagine cette seconde possibilité, porteuse d’un changement autrement plus radical.

Alessandro Pignocchi est chercheur en sciences cognitives et philosophie de l’art, illustrateur et auteur de bandes dessinées. Il a publié Anent - Nouvelles des Indiens jivaros, préfacé par Philippe Descola, et Petit Traité d’écologie sauvage. Il anime un blog.

