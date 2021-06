BÉDÉ - Les zapatistes viennent en Europe pour en faire une « Terre rebelle »

Tribunes — Luttes

En octobre 2020, les zapatistes ont annoncé qu’ils iraient à la rencontre des résistances et des rébellions sur les cinq continents et qu’ils commenceraient par envahir… pardon, par visiter l’Europe. Le 2 mai 2021, une première délégation a quitté le Mexique, le voyage a commencé. L’objectif : envahir symboliquement les puissances coloniales pour montrer que, depuis le soulèvement de 1994, les communautés autochtones mexicaines « n’ont toujours pas été conquises ». Pour ces zapatistes, en majorité des femmes, l’idée est aussi de défendre la vie et de lutter « contre toutes les formes de domination ».

Quatre femmes, deux hommes, un.e autre constituent l’Escadron 421 et ont embarqué sur la Montagne. Cette bande dessinée de Lisa Lugrin raconte leur périple au rythme d’un épisode par semaine en adaptant les communiqués publiés par les zapatistes. Reporterre publie ici en exclusivité le deuxième épisode et reprend le premier, déjà paru la semaine dernière.

