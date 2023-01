Le chasseur ayant tué Morgan Keane condamné

En bref — Chasse

Deux ans de prison avec sursis et une interdiction de chasser à vie pour un « homicide involontaire » : voici la décision du tribunal correctionnel de Cahors (Lot), rendu le 12 janvier, condamnant le chasseur qui a tué Morgan Keane en 2020, lors de sa chasse dans le Lot. Le directeur de la battue a également été condamné à dix-huit mois de prison avec sursis et à un retrait du permis de chasse de cinq ans.

« On est satisfait pour la peine du chasseur, mais on est déçu pour celle du directeur de battue », a souligné auprès de France 3 Occitanie Zoé Monchecourt, membre du collectif Un jour un chasseur, qui a été créé par les proches de la victime, collectant des témoignages des accidents de chasse. Selon elle, le directeur de battue devrait être sanctionné au même niveau pour avoir été « autant, voire plus responsable ».

Le 2 décembre 2020, Morgan Keane, 25 ans, a été tué par une balle tirée alors qu’il coupait du bois dans son jardin dans la commune de Calvignac. Le tireur, un chasseur qui participait à une journée de chasse autorisée avec des camarades, ne connaissait pas les lieux et n’avait pas reçu de consignes de sécurité nécessaires. Avec l’obscurité augmentant et son manque d’expérience — son permis de chasse datait de quelques mois —, le chasseur a expliqué avoir pris Morgan Keane pour un sanglier.

Lors de l’ouverture du procès le 17 novembre, le chasseur a exprimé être « désolé » et a admis ne pas avoir « bien identifié la cible ». Selon le directeur général de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), Nicolas Rivet, « il faut que la justice passe », les chasseurs n’étant pas « au-dessus des lois ». Depuis sa mort, Morgan Keane est devenu un symbole des accidents et des dangers de la chasse.

