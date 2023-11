Black Friday : des commerçants veulent censurer des pubs pour la sobriété

Quelques heures avant le lancement du Black Friday — la journée dédiée aux grosses promotions, cette année fixée le 24 novembre — une drôle de dispute s’est tenue au sein du gouvernement français. L’objet du conflit : une série de spots publicitaires, mettant en scène des « dévendeurs » qui déconseillent à des clients d’acheter un polo dont ils n’ont pas besoin, ou les incitent à louer une ponceuse plutôt que d’acheter.

« Ça soulagera les ressources de la planète. Et vos placards ! » justifie le commerçant fictif. « Parce que les dévendeurs n’existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d’acheter », affirme ensuite une voix off.

Ces courtes vidéos, dont l’objectif est de lutter contre la surconsommation, ont été lancées par l’Agence de la transition écologique (Ademe). Cette dernière dépend des ministères de la Transition écologique et de la Transition énergétique. Mais la campagne n’avait pas été validée par les services du ministère de l’Économie ni par ceux de la Première ministre. Et elle leur a fortement déplu. À tel point que la radio RMC a révélé que Matignon avait demandé le retrait des spots.

Au micro de France Inter le 23 novembre, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a d’abord concédé une « maladresse », estimant que les pubs auraient dû cibler les plateformes de vente en ligne plutôt que les commerces physiques. Mais il a ensuite assuré que cette campagne ne serait pas retirée, malgré les réticences de ses collègues.

« C’est une campagne maladroite, a estimé Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, au micro de France Info le 23 novembre. Quand vous regardez les boutiques de centre-ville, les boutiques de vêtements, toutes les grandes marques comme Camaïeu qui ont connu ces difficultés, je ne trouve pas ça très habile vis-à-vis du commerce physique qui se bat, que nous soutenons. » Et d’ajouter : « Je crois profondément à la sobriété. Consommer moins, consommer mieux, oui, mais pas en prenant les vendeurs ou les commerces physiques pour cible. Et pas en culpabilisant, mais en incitant. »

Le gouvernement était sous pression depuis plusieurs jours. Le Mouvement des entreprises de France (Medef), les fédérations de commerçants, la Confédération des petites et moyennes entreprises… Tous ont contacté le ministère de l’Économie pour se plaindre des spots de l’Ademe, rapporte le journal Le Parisien.

La Confédération des petites et moyennes entreprises a critiqué une « campagne de communication faisant, sous couvert de consommation responsable, l’apologie de la décroissance, en prônant une renonciation à l’acte d’achat », dans un communiqué publié le 21 novembre.

L’Alliance du commerce est allée plus loin le 23 novembre, en mettant en demeure l’Ademe de retirer un spot spécifique — celui du dévendeur incitant un client à ne pas acheter un nouveau polo à 70 % de réduction. « Ce spot vidéo sur la mode ne promeut ni l’emploi ni le commerce durable ! Il ne valorise ni les produits de seconde main, ni le made in France, ni la réparation, ni les produits moins impactants pour l’environnement ! [...] Il incite à ne rien acheter. Ne rien acheter, c’est tuer l’emploi, tuer le commerce physique, tuer la mode ! »

Pourtant, de son côté, Christophe Béchu a validé et vanté cette campagne. Celle-ci a même reçu « l’agrément » du Service d’information du gouvernement (SIG), autorisant ainsi l’apposition du logo de la République française sur ces publicités.

« Cette campagne est sur tous les écrans et incite les gens non pas à ne pas acheter, mais à examiner d’abord les alternatives à l’achat neuf, comme la réparation, la location ou les produits reconditionnés. Notre message, ce n’est pas “Acheter, c’est mal”, mais “Avant d’acheter du neuf, pensez à des solutions meilleures pour la planète et votre pouvoir d’achat” », a écrit Christophe Béchu dans une tribune parue dans le journal Le Monde, le 23 novembre.

Le ministre a rappelé sur France Inter que seulement cinquante-trois spots de cette campagne sont diffusés chaque jour, sur 20 000. « Que 0,2 % du temps d’antenne publicitaire soit consacré à se demander si tous les achats sont utiles, franchement, vu les enjeux de transition écologique, ça ne me semble pas déraisonnable », a-t-il poursuivi.

Si la situation peut sembler anecdotique, elle révèle l’éternel « en même temps » au sein même du gouvernement. Et sa difficulté à sortir du prisme de la croissance économique.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement se multiplient, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les dernières semaines de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes.

Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela.

Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre ne dispose pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important.

Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie.

Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1 €. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci.

Soutenir Reporterre