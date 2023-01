Bois de chauffage : de plus en plus de coupes illégales

Forêts

Des arbres marqués, des bruits de tronçonneuses, et deux personnes en train de couper des arbres. C’est une scène inattendue et désagréable à laquelle ont assisté début novembre un couple d’octogénaires alors qu’ils se rendaient dans leur petite maison isolée au milieu d’une parcelle de forêt méditerranéenne, dans l’Hérault. « On y passe l’été, les vacances, beaucoup de temps, raconte celle qui préfère rester anonyme par peur de nouveaux ennuis. On entretient le bois nous-mêmes. Un peu plus d’une centaine d’arbres ont été abattus. Des chênes verts, des chênes blancs, des filaires, qui est un bois semi-précieux. Ils ne sont pas très gros, mais avaient plus de cent ans », explique-t-elle.

Du travail vite fait, mal fait. « Ils n’étaient pas du métier, ils tronçonnaient très mal, juste la moitié de la souche, puis arrachaient l’arbre, décrit-elle. Heureusement qu’on y est allés ce jour-là, sinon ils auraient pu continuer. » Son mari et elle n’ont même pas pu revendre le bois coupé sur leur terrain. L’hiver, la maisonnette est inhabitable faute d’électricité et de chauffage, ils ne résident pas sur place. Le temps qu’ils trouvent une solution, « le bois avait disparu », a-t-elle constaté. Environ une quinzaine de stères auraient été coupés. Une quantité qui représente un peu plus de 1 000 euros. « On ne verra plus jamais ce lieu-là avec des arbres, ils ont abattu les plus gros, le préjudice est inestimable. »

« De plus en plus de coupes illégales »

Un peu plus au nord, dans le Gard, ce sont les élus de Saint-Jean-de-Valériscle qui se sont inquiétés de coupes dans les bois domaniaux. Le village, cerné de forêts, a une particularité : les pistes ne sont pas fermées à la circulation automobile, permettant aux véhicules de s’aventurer loin dans le massif. Venir se servir est aisé. « C’était entre Noël et le jour de l’An, un habitant m’a appelé pour me signaler que trois personnes avaient rempli un camion, se rappelle Richard Hillaire, maire adjoint. Ils ont coupé sur deux parcelles de bois domanial, et une privée. »

Cela fait déjà quelques années que cet infatigable promeneur constate des coupes illégales sur sa commune. Un gros chêne le long d’un sentier — « de 80 centimètres de diamètre », précise-t-il —, des châtaigniers non loin d’une piste… Souvent, la quantité indique qu’il s’agit d’un particulier qui vient prélever son bois de chauffage. « Cette fois-ci, c’était sans doute pour revendre. Il y a de plus en plus de coupes illégales. Cela nous gêne de voir la forêt coupée n’importe comment », regrette l’élu.

Coupe de bois effectuée dans la forêt communale de Bessèges, jugée interdite par des habitants. © Marie Astier / Reporterre

À Bessèges, autre commune du nord du Gard, l’affaire est plus complexe. Le long d’une piste, dans la forêt communale, on découvre de faux acacias coupés à la va-vite. Les troncs déchirés indiquent là aussi que les bûcherons n’étaient pas des professionnels. Dans le fatras des houppiers laissés au sol, Sylvie Barbe s’indigne : « Au moins 400 arbres ont été coupés. » Habitante de Bessèges, elle fait aussi partie du Collectif citoyen Cévennes Cèze (4C), qui a compté les souches mutilées et défend la forêt.

La mairie assure que la coupe a été autorisée « pour permettre le passage des véhicules de sécurité incendie », explique-t-elle. « Le maire a donné l’autorisation à un particulier, qui a acheté le bois à l’ONF [Office national des forêts], qui gère la forêt communale. » Le collectif a demandé les actes administratifs qui prouvent qu’un accord a été régulièrement passé avec ce particulier, mais n’a rien obtenu pour l’instant. « S’il n’y a pas d’accord, c’est du vol », estime Sylvie Barbe, qui craint que les règles de gestion d’une forêt communale ne soient pas respectées.

Sylvie Barbe et Pascal Antonanzas, du collectif 4C, et d’autres habitants de Bessèges dénoncent un « vol » de bois, car les autorités ne leur transmettent pas les documents prouvant que cette coupe a été faite dans les règles. © Marie Astier / Reporterre

Hausse du prix pour se chauffer

Que la forêt soit communale, domaniale ou privée, y prélever du bois sans autorisation, même le bois mort à terre, est interdit. Un phénomène qui a toujours eu lieu, mais en augmentation cette année, selon plusieurs observateurs contactés par Reporterre. Ils y voient tous l’effet de l’augmentation des prix de l’énergie, et de l’annonce en début d’hiver des risques de coupure d’électricité. Face à la demande, le prix du bois de chauffage a augmenté, et attisant les convoitises.

« Les gens ont remis la cheminée en marche », résume Roseline Labarrière-Duchamp, présidente du syndicat des forestiers privés. Elle constate « deux situations : des propriétaires qui vendent leurs coupes de bois chauffage à un exploitant, et il en est coupé plus que prévu. Ou des propriétaires qui n’habitent pas sur place et découvrent un jour qu’il n’y a plus rien sur leur parcelle ».

« Il y a une recrudescence dans le Grand Est et dans le Sud, confirme Antoine d’Amécourt, président de Fransylva, le syndicat national des forestiers privés. Pas à grande échelle, plutôt des petits vols par-ci, par-là. » Même l’ONF, dans la prestigieuse forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne), a pris sur le fait en novembre des voleurs de bois de chauffage, qui chargeaient des bûches stockées en bord de chemin. « On a eu des retours de coupes illégales dans le Jura, en Paca et en Occitanie », complète Nicolas Roua, responsable du réseau forêts chez France Nature Environnement.

L’arbre qui cache la forêt

Au niveau local, si ces prélèvements sauvages choquent les arpenteurs des forêts concernées, au niveau national, peu s’émeuvent de ces larcins. Les surfaces et les montants restent moins importants que les vols de bois d’œuvre qui ont récemment défrayé la chronique. En 2020, en Ariège, plus de 400 arbres, certains de grande valeur, ont été coupés par un entrepreneur espagnol. En Moselle, c’est un ancien employé du Centre régional de la propriété forestière (CRPF), un institut public, qui a profité de sa fine connaissance du terrain pour vendre du bois sur des parcelles… qui ne lui appartenaient pas. Le préjudice a été évalué à 500 000 euros.

Le bois de chauffage est moins rentable que le bois d’œuvre. Pxhere/ CC0

Le vol de bois de chauffage, lui, touche des forêts moins prestigieuses et moins rentables, pour des sommes moindres. Le phénomène est « anecdotique », estiment en chœur la direction de l’ONF et l’association de défense de la forêt Canopée, pourtant rarement d’accord. Ce n’est pas cela qui menace le plus l’avenir des forêts françaises.

Certes, mais cela pose question sur la gestion du bois de chauffage. Pour les vols destinés à la revente, il est recommandé aux propriétaires de mieux surveiller leur forêt, de ne plus entreposer le bois coupé en bord de piste, de multiplier les panneaux « propriété privée », proposait un article de nos collègues de France 3 sur le phénomène dans le Grand Est.

Pour les vols commis par des particuliers, parfois dans le besoin, il est possible de régulariser. L’ONF vend des coupes de bois à prix modeste pour des usages personnels. Les communes, via le droit d’affouage (la possibilité de réserver une partie des bois de la forêt communale pour l’usage des habitants), peuvent aussi autoriser les prélèvements de bois dans leur forêt communale pour une somme modique, ou gratuitement. Cela permet de marquer les arbres à couper, d’éviter les coupes destructrices et d’impliquer les citoyens dans la gestion de la forêt. Le bois pourrait ainsi constituer à nouveau une énergie populaire, bon marché et porteuse d’autonomie dans les campagnes.

À condition de ne pas en abuser, tempère Nicolas Roua de FNE : « Le gouvernement voudrait remplacer les énergies fossiles par le bois. Le risque est que la pression augmente sur les forêts les plus rentables, qui ont déjà tendance à être trop exploitées. Il faut aussi de la sobriété. »

