En bref — Climat

« Il n’y a eu aucune avancée concrète » pour le climat, a déploré Aurore Mathieu, responsable des politiques internationales du Réseau Action Climat, le 16 juin, à l’issue deux semaines de négociations en Allemagne.

Des délégations du monde entier se réunissaient à Bonn du lundi 6 au jeudi 16 juin afin de préparer la COP27, qui se tiendra en Égypte, en novembre 2022.

L’objectif était de relancer les négociations sur la lutte contre le changement climatique. Las, les pays ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur les grands enjeux de cette session intermédiaire. Les discussions ont notamment achoppé sur la question des « pertes et dommages ». Il s’agit du soutien financier que les pays les plus riches devraient apporter aux États les plus pauvres afin de les aider à faire face aux conséquences inévitables du dérèglement climatique. Sur ce point, Aurore Mathieu accuse les pays du Nord de « blocage ».

Autre source de déception, les pays ne sont pas parvenus à avancer sur l’élaboration d’un programme de travail visant à accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils s’y étaient pourtant engagés à Glasgow, lors de la COP26.

Le bilan des négociations de Bonn est « assez inquiétant », estime Aurore Mathieu. La session de travail devait en effet constituer une base de travail pour la COP27. En novembre, les pays « devront repartir de zéro ».

