Canada : 16 000 habitants fuient des feux « sans précédent »

La province canadienne de la Nouvelle-Écosse, située au sud-est du pays, est dévorée par quatorze feux de forêts « sans précédent », dont trois sont hors de contrôle. Deux cents bâtiments ont été détruits par les flammes, rapporte le Devoir québécois. 16 000 habitants de la capitale provinciale, Halifax, ont dû être évacués. L’aide de l’armée et des États-Unis a également été sollicitée par les autorités.

Ces incendies ont été favorisés par des conditions météorologiques chaudes, sèches et venteuses, selon Radio Canada. Les records de température attendus dans les prochains jours font craindre aux autorités que ces feux perdurent longtemps. La fumée générée a d’ores et déjà occasionné des pics de pollution de l’air à des milliers de kilomètres de là, dans les États états-uniens du New Jersey et de la Pennsylvanie.

Ces incendies surviennent quelques semaines après que des gigantesques incendies ont ravagé plus de 350 000 hectares de la forêt boréale de l’Alberta, dans l’ouest canadien. L’intensité et la fréquence des évènements météorologiques extrêmes, ainsi que le risque de feux de forêt, sont accrus par le réchauffement climatique.

