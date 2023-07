Canicule : 92 millions d’enfants souffrent des fortes chaleurs

En bref — Santé

Les vagues de chaleur n’affectent pas que les personnes âgées. Les tout-petits en souffrent aussi. En Europe et en Asie, ils sont nombreux à en pâtir : 92 millions, soit près d’1 enfant sur 2, révèle Unicef dans une analyse publiée le 27 juillet, et mise au point à partir de données récentes provenant de cinquante pays.

« La moitié des enfants de la région sont aujourd’hui exposés aux fortes vagues de chaleur. D’ici 2050, tous les enfants de la région devraient être concernés », décrit dans un communiqué la directrice régionale de l’Unicef pour l’Europe et l’Asie centrale, Regina De Dominicis. Celle-ci se dit particulièrement inquiète des « multiples répercussions néfastes » sur leur santé : les nourrissons et les jeunes enfants sont en effet particulièrement vulnérables à la chaleur, détaille le rapport.

Leur température corporelle augmente en effet plus vite et plus fortement que celle des adultes, qui ont parfois du mal à détecter les symptômes de leur mal-être. Les vagues de chaleur réduisent également les capacités de concentration et d’apprentissage des enfants, mettant en péril leur éducation, note le rapport.

Selon l’analyse de l’Unicef, en cas d’augmentation de la température mondiale de 1,7 °C, tous les enfants d’Europe et d’Asie seront exposés à une fréquence élevée de vagues de chaleur d’ici 2050. 81 % d’entre eux devraient être exposés à des vagues de chaleur sur une longue durée, et 28 % à des vagues de chaleur d’une sévérité élevée. En France, 13,3 millions d’enfants (soit 89,5 % d’entre eux) devraient être exposés à ces vagues de chaleur sur une longue durée, et 7,3 millions (49,6 %) à des vagues de chaleur d’une sévérité élevée.

