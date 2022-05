Cet été, tous aux chantiers !

Tribune — Luttes

Les autrices et auteurs de cette tribune appellent à rejoindre des chantiers collectifs visant au partage et à la transmission des savoirs, guidés par le soin des milieux de vie et la reprise d’une autonomie politique et matérielle.

Venus d’horizons divers, nous sommes des étudiant.e.s, chercheuses et chercheurs, enseignant.e.s refusant l’hégémonie de savoirs excluants et souvent destructeurs, des déserteurs de l’Éducation nationale et de la re-cherche, des militant.e.s de l’éducation populaire, des activistes engagé.e.s dans des lieux et des expériences visant à la reprise d’une autonomie politique et matérielle.

Nous nous sommes rencontré.e.s depuis plusieurs années et de manière informelle autour d’expériences d’écoles de la Terre en divers lieux, sur des zones à défendre, au sein de luttes pour les communs, autour des appels contre la réintoxication du monde et pour les Soulèvements de la Terre, dans des cantines populaires.

Ce qui nous lie, c’est la défense, la récupération et le soin des milieux de vie, la pluralité des mondes terrestres, menacés par une machinerie guerrière qui s’attaque au vivant sous toutes ses formes, humaines et autres qu’humaines. Comment se projeter dans un monde secoué par le chaos climatique, l’effondrement du vivant, la précarité sociale, l’autoritarisme et la guerre ? Comment vivre ensemble et apprendre de nos expériences présentes et passées, ici et ailleurs ? Comment « faire école » pour s’inscrire dans la durée ?

Des savoirs ancrés dans les territoires

Les institutions de transmission et de production des savoirs, Éducation nationale, université fondent leur légitimité sur la production de « savoirs experts », uniformisés, sélectifs, qui subordonnent de plus en plus les connaissances à l’agenda industriel, à l’efficacité, aux logiques productivistes et concurrentielles, à l’adaptation aux chocs écologiques et sociaux. Elles sont déconnectées des nécessités et connaissances vitales auxquelles nous confrontent les chocs écologiques et la désolation sociale.

D’un autre côté, des expériences et lieux multiples, ancrés dans des territoires, mettent en lumière des savoirs marginalisés, déniés, souvent méprisés. Ce sont des lieux de recherche, d’enquête, de réflexions, de création, qui réévaluent les savoir-habitants, les savoirs sensibles, les savoirs de subsistance, des savoirs terrestres ancrés dans les manières d’habiter et de faire société, attentifs à dépasser les dominations qui excluent, humilient et minent nos mondes communs.

Voilà pourquoi nous appelons à investir cet été des chantiers collectifs un peu partout en France. Ils se tiendront dans des lieux déjà existants, qu’il s’agit aussi de renforcer et relier, des lieux en construction ou à inventer. Ils se dérouleront dans le cadre d’une vie collective et autogérée, attentive au soin des personnes, des lieux, des groupes. Soucieux de la pluralité des savoirs et des manières de les transmettre, inspirés d’expériences et réflexions passées et présentes, ils mêleront, en les décloisonnant, des temps forts de travaux manuels collectifs, des temps de partages de savoirs plus théoriques, des temps de création et de fête. Ils seront une ébauche pour l’invention de Pluri·versités de la Terre.

Mare à grenouilles et restauration de phare

Déjà une douzaine de chantiers pluri·versités, qui mélangent savoirs pratiques et savoirs théoriques sont proposés dans les quatre coins de la France.

Vous pourrez creuser une mare à grenouille contre l’artificialisation des sols.

Gérer une cantine en apprenant l’histoire des luttes environnementales.

Réparer un moulin à eau en explorant l’écologie politique.

Planter un jardin sur un toit en questionnant l’autonomie alimentaire et l’internationalisme.

Dessiner avec des naturalistes pour lutter contre des zones de compensation.

Créer, agir et penser en même temps dans une ferme en reprise biologique.

Transformer une cimenterie Lafarge en lieu autogéré.

Reconstruire un corps de ferme pour en faire une salle collective.

Restaurer un plafond avec la technique de la voûte catalane.

Fabriquer un plancher de bois en explorations écofémininistes.

Faciliter la diversification de fermes laitières en installant des collectifs agricoles.

S’initier aux sciences et techniques post-pétrole.

Rénover un phare communal en explorant la notion de luxe communal.

Ou participer à la troisième édition d’un chantier sur l’énergie, le pouvoir et l’autonomie.



Toutes les informations pour participer à des chantiers ou pour en initier figurent sur le site www.reprisesdesavoirs.org.

Les premiers chantiers pluri·versités, été 2022 :

13 au 17 juin 2022

Sentir penser une recherche-action-création

Ferme de Combreux, Tournan en Brie, Seine-et-Marne

13-17 juillet 2022

Creuser une mare à grenouille contre la métropole : participer à la renaturation du sol artificialisé d’une friche urbaine.

Terrain de BMX , Quartier Libre des Lentillères, Côte d’or

13-18 juillet 2022

Entremêler savoirs & pratiques naturalistes aux approches sensibles pour lutter contre les projets délétères et les logiques de compensation

École des Tritons, Zad Nddl, Loire Atlantique

16-30 juillet 2022

Trois chantiers dans le Tarn : « Après le béton, l’autogestion l’autonomie et la désertion » / « Ruine associative » / « Voûtes catalanes »

24-30 juillet 2022

Savoir/faire avec la nature, explorations écoféministes

Saint-Martin-de-Fugères en Haute-Loire

30 juillet-22 août

Alterfixe : camp autogéré sur l’installation paysanne dans le bocage Ornais

pitan

15-30 août

Écologie politique d’une vanne à moulin

La quincaillerie (21150 Venarey-les-Laumes) & FRICHE

18-25 août

Sciences et techniques post-pétroles

Collectif en Mayenne de 3 familles néo-insallées

20-28 aout 2022

Le luxe communal / déserter l’art extractiviste

Ateliers de la désertion, zad de Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique

Fin août ou septembre (date et lieu à préciser)

Nourrir-penser nos luttes

Septembre (dates en précision)

Jardin aériens. Autonomie alimentaire et internationalisme : construire, semer, se préparer

L’Aeri, lieu cosmopolite d’entraide et de rencontre (Montreuil 93) et La cantine syrienne, collectif auto-organisé d’exilé.e.s syrien.ne.s et de militant.e.s internationalistes.

01- 09 octobre

Énergie, pouvoir & autonomie (chantier énergie 3ᵉ édition)

La grange de Montabot (50334)

