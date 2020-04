Comment les grandes fortunes redorent leur image grâce au coronavirus

Monique Pinçon-Charlot n’est pas dupe de ce bal des bonnes intentions. « C’est du cynisme, de la manipulation, de la perversion, c’est la guerre. Une guerre de classes. » Elle n’est pas le seule à le dire et le fait remarquer, en citant Warren Buffet, un des hommes les plus riches du monde, qui déclarait en 2006 : « Il y a une guerre des classes, c’est un fait. Mais c’est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner. »

S’il est pleinement mobilisé, le personnel hospitalier, à l’image de celui de Lézignan, en Occitanie, a exprimé sa colère. Le 27 mars, sur la page Facebook de la section CGT de l’hôpital audois, on pouvait voir les soignants brandir des feuilles sur lesquelles était écrit « Appel aux dons, quelle honte » . Et sur chacune d’entre elles, plus haut, une mention différente : « 100 milliards d’euros d’évasion fiscale par an » , « 40 milliards par an d’ex-CICE » [Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi] , « Baisse de l’ISF » [Impôt sur les grandes fortunes] , « 49,2 milliards d’euros par an de dividendes » …

Dans un rapport parlementaire publié en janvier 2017 « pour une Conférence des parties (COP) de la finance mondiale, l’harmonisation et la justice fiscales » , le député Alain Bocquet (PCF) notait que « les grandes entreprises pratiquent l’évasion fiscale à un niveau industriel, privant bien souvent les États développés comme les États en développement des ressources nécessaires pour lutter contre la pauvreté et investir dans la santé, l’éducation et l’emploi » . Or la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 met en évidence des hôpitaux français fragilisés par des années d’économies .

Pour Monique Pinçon-Charlot, sociologue ayant passé l’essentiel de sa carrière à étudier de près l’oligarchie avec son mari Michel — ils ont notamment écrit Le Président des ultra-riches (La Découverte, 2019 —, « ce qui se passe s’inscrit dans la logique néolibérale » . « Il est tout à fait normal, dans le cas de l’incendie de Notre-Dame, une catastrophe climatique ou une pandémie aujourd’hui, que les riches qui ont tout pillé fassent l’aumône et donnent un petit peu d’argent avec des dons pour se refaire une virginité , dit-elle à Reporterre . Leur prédation n’est due qu’à l’arbitraire : ils ont la propriété dans leurs mains et exploitent la force de travail des autres. Ce qu’il faudrait plutôt, c’est qu’ils payent les impôts et arrêtent de payer les dividendes. »

Toutefois, pour Alexis Spire, sociologue spécialiste de l’histoire de l’impôt en France — et auteur de Résistances à l’impôt, attachement à l’État. Enquête sur les contribuables français (Seuil, 2018) — « cette forme de philanthropie » est le symbole de ce qu’il nomme « de la statophobie, c’est-à-dire un rejet de l’État. Des grands groupes ou grandes fortunes se montrent prêts à donner de leur richesse et contestent à l’État le monopole de l’intérêt général. En même temps qu’ils anoblissent leur action entrepreneuriale, marquée du sceau de la moralité, ils défendent l’idée que les grandes entreprises savent mieux que l’État quel est l’intérêt général et qu’ils sont mieux en mesure de le servir. »

Alors que l’épidémie de coronavirus met en lumière les carences de l’État et l’efficacité de ces grands groupes, y a-t-il un risque de voir apparaître ceux-ci comme meilleurs défenseurs de l’intérêt général ? « En France, on n’est pas dans une situation où la philanthropie menace l’État , estime Arthur Gautier. Les dons annuels [des fondations, entreprises et particuliers] ne représentent qu’environ 7,5 milliards d’euros » , à comparer aux dépenses nettes de l’État dans son budget 2020 de 343,7 milliards. On est donc bien loin des 427 milliards de dollars de dons en 2018 aux Etats-Unis, champions en la matière.

À cela, ajoutons Chanel et son don de 1,2 million d’euros au fonds d’urgence de l’AP-HP, à la fondation Georges Pompidou et au Samu social, ainsi que la fabrication de blouses et de masques pour le personnel médical. Citons encore Total, annonçant un cadeau de cinquante millions d’euros de carburant au personnel hospitalier ; Bouygues, livreur d’un million de masques ; Sanofi prêt à offrir du Plaquenil – comportant la célèbre molécule de l’hydroxychloroquine, source d’espoirs et de controverses – aux autorités sanitaires, et L’Oréal, qui a lancé un « plan solidarité européenne coronavirus » afin « de contribuer de toutes les manières possibles à l’effort collectif » , ou encore la Société générale avec un programme de solidarité lié au coronavirus de cinquante millions d’euros de la Société Générale.

Le groupe Kering, propriété des frères Pinault, dauphins français de Bernard Arnault au classement des plus grandes fortunes, a pour sa part d’abord dirigé son aide vers les hôpitaux italiens, avec un don de deux millions d’euros. Puis, le 1 er avril, l’AP-HP a annoncé un partenariat public-privé permettant la « fabrication de matériel critique en 3D pour les soignants et les patients rendue possible grâce au soutien du groupe Kering » , permettant l’acquisition de soixante imprimantes 3D.

Devant l’incapacité de l’État français à se préparer à la pandémie de Covid-19 et à protéger ses fonctionnaires (soignants, gendarmes, policiers…) avec des masques de protection et autre matériel médical, les grands groupes français ont volé à son secours. Le 15 mars, LVMH, propriété de Bernard Arnault, annonçait la livraison gracieuse de flacons de gel hydroalcoolique aux autorités sanitaires françaises, en priorité les 39 hôpitaux de l’Autorité publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP). Quelques jours plus tard, dix millions de masques devaient affluer grâce au groupe de luxe français , qui précisait dans un communiqué que pour une meilleure efficacité, « Bernard Arnault a souhaité que LVMH finance intégralement la première semaine de livraison, soit environ cinq millions d’euros » . Le 2 avril, dans une enquête de Mediapart sur les défaillances de l’État français dans la gestion des masques de protection, on apprend que ce sont quarante millions de masques qui ont été offerts par le groupe de luxe. Nos confrères citent également le Crédit agricole comme pourvoyeur de masques, ou encore un avion-cargo de livraison affrété par le groupe Bolloré.

