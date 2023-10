Contre une ferme-usine de 1 200 taureaux, les opposants voient rouge

Reportage — Luttes

Châtellerault (Vienne), reportage

Cloches, tambourins, sifflets, crécelles... Environ 200 personnes ont défilé le 7 octobre à Châtellerault, dans la Vienne, à l’appel de la coalition Résistance aux fermes-usines (Rafu). « Notre objectif est de nous faire entendre pour réaffirmer notre opposition au projet de Coussay-les-Bois, mais aussi de toutes les fermes-usines en France », explique Michelle Martin, membre de l’Association de sauvegarde et de protection de l’environnement de Coussay-les-Bois et de sa région thermale (Aspect). À ses côtés, la Confédération paysanne, Les Amis de la Terre, les Coquelicots, Greenpeace, Attac ou encore Bassines non merci. Ensemble, et dans plusieurs villes, ils ont exprimé leur rejet de la production industrielle d’animaux et de végétaux, et ont demandé un moratoire sur les fermes-usines.

✊🐓C'est parti pour la journée d'actions décentralisée contre les fermes-usines avec la coalition RAFU !

+ de 25 actions sont organisées face à l'industrialisation de l'élevage

Soutenons les, et la demande de moratoire ! https://t.co/NJWbmnSuOn On vous raconte tout en thread👇 pic.twitter.com/8rhsLXgZuo — Terres de luttes (@terresdeluttes) October 7, 2023

Depuis 2014, Aspect lutte contre un projet de ferme-usine de 1 200 taurillons à Coussay-les-Bois. L’association venait tout juste de faire fermer un site d’enfouissement de déchets contre lequel elle se battait depuis dix ans. Elle a alors repris la lutte, avec la commune. « La mairie a refusé de signer le premier permis de construire en 2014. Alors c’est le préfet qui l’a signé, raconte Anny Lauzier, coprésidente d’Aspect et conseillère municipale de Coussay. Ce que nous craignons, c’est la même chose qu’avec le centre d’enfouissement : la pollution de l’eau. Il y a une nappe phréatique juste en dessous, peu profonde, qui alimente trois communes : Coussay-les-Bois, Mairé et Lesigny. »

Les démarches en justice ont d’abord donné raison aux opposants : en 2017, le tribunal a rejeté les demandes de permis de construire et d’exploiter déposés par la SCEA Les Nauds, porteuse du projet. Mais elle l’a emporté en appel. Après de nombreuses autres démarches, « nous avons déposé de nouvelles plaintes contre une série d’irrégularités dans la conduite de travaux, précise François Bigot, président de l’association Val de Gartempe Creuse Anglin (VGCA). Ce sera jugé au tribunal correctionnel en février 2024. Nous avons aussi demandé une réunion avec le sous-préfet et attendons son retour ».

« C’est de l’industrie »

Trois bâtiments ont d’ores et déjà vu le jour sur le site, recouverts de panneaux photovoltaïques. L’un d’eux est en cours d’aménagement pour accueillir les animaux. La mairie de Coussay est mise en cause par l’entreprise de panneaux photovoltaïques pour avoir refusé un permis modificatif et devra pour cela passer devant le tribunal administratif.

Outre les dangers que le projet fait peser sur la ressource en eau, les opposants dénoncent également le modèle agricole des fermes-usines. « Il faut arrêter de parler de ferme : c’est de l’industrie, affirme Nicolas Fortin, secrétaire national de la Confédération paysanne, éleveur dans la Vienne. Le projet, ce n’est pas la production de viande, c’est la production d’énergie : 1,5 hectare pour du photovoltaïque et de la méthanisation. La viande devient un sous-produit. C’est de la concurrence déloyale : l’agriculture industrielle est prédatrice de l’agriculture paysanne. » Son syndicat milite pour un retour au modèle de polyculture-élevage.

Parti de la Manu, site d’une ancienne manufacture de Châtellerault, le cortège a déambulé dans les rues en s’arrêtant sur les marchés, place de l’Hôtel de Ville et finalement devant la sous-préfecture. Quelle sera la conséquence de la manifestation ? Certains participants en appellent à « des formes différentes de résistance », évoquant par exemple l’occupation, une zad... Aspect n’annonce pas de nouvelles actions, mais l’assure : « Si les taurillons arrivent, nous serons mobilisés ! » Et rappelle que la pétition pour le moratoire est toujours en ligne.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois d’octobre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner