Convoi de l’eau : expulsion du squat qui devait l’accueillir à Paris

À Montreuil (Seine-Saint-Denis), le squat de la Baudrière, un lieu anarcha-féministe et TPGI (trans, PD, gouine et intersexes), a été expulsé mardi 22 août dès 8 heures. Les forces de police ont procédé à plusieurs interpellations autour de la Baudrière, dont des personnes venues en renfort pour soutenir les squatteurs.

Après deux heures et demi d’intervention, les forces de police ont finalement dû recourir à une nacelle articulée pour déloger les occupants qui s’étaient réfugiés sur le toit. Les squatteurs, qui ont ouvert le lieu en novembre 2021, se savaient expulsables depuis le lundi 21 août. Ils avaient néanmoins choisi de maintenir Les Digitales : un festival d’écologie « vénéneuse et radicale », qui devait se dérouler du 24 au 27 août à la Baudrière.

Le squat devait également accueillir les membres du Convoi de l’eau, attendu les 26 et 27 août à Paris. Pour les squatteurs, cet événement devait être l’occasion d’obtenir le soutien des mouvements écologistes impliqués dans la lutte antibassines, notamment Les Soulèvements de la Terre. L’idée était de « rassembler les luttes rurales et urbaines dans un lieu symbolique et marginal », précise une squatteuse interrogée par Reporterre. Des ambitions laissées en suspens vu le contexte.

« La date de cette expulsion est conçue pour porter le coup le plus fort à nos luttes et éviter une médiatisation de cette zad urbaine », peut-on lire sur une publication du compte Instagram Coordo-idf relayée par la Baudrière. Suite à l’expulsion, un rassemblement de soutien est prévu le 22 août à 18 heures à Montreuil, sur la place de la République.

