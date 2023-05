Crise climatique : 31,8 millions de personnes déplacées en 2022

En bref — Climat

La crise climatique déplace des millions de personnes. C’est un des résultats du nouveau rapport mondial sur les déplacements internes, publié le 11 mai. L’an dernier, 31,8 millions de personnes ont été forcées de migrer à l’intérieur de leur pays à cause d’une catastrophe météorologique. Inondations en Asie, sécheresses en Afrique de l’Est… Des désastres liés au phénomène La Niña, mais également amplifiés par le dérèglement du climat.

Dans le détail, près de 8,2 millions de Pakistanais ont dû bouger suite aux pluies diluviennes qui ont frappé le pays. 1,1 million de déplacements ont été enregistrés en Somalie, touchée par le manque d’eau. Le nombre de déplacés à cause d’une catastrophe naturelle est le plus haut enregistré depuis dix ans.

Les réfugiés de guerre toujours plus nombreux

Globalement, 71,1 millions de personnes vivaient en situation de déplacement interne dans le monde à la fin de l’année 2022, soit une augmentation de 20 % en un an et le chiffre le plus élevé jamais enregistré. Le nombre de déplacements associés aux conflits et à la violence — en particulier la guerre en Ukraine — a presque doublé pour atteindre 28,3 millions.

« Nous n’avons jamais enregistré de déplacements internes d’une telle ampleur », a souligné, en introduction du rapport, Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires