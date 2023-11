Crise de l’eau à Mayotte : un recours déposé contre l’État

En bref — Eau et rivières

Les associations Notre Affaire à tous, Mayotte a soif et quinze victimes ont déposé un recours contre l’État pour l’accès à l’eau des habitants de Mayotte, jeudi 16 novembre. Via un référé liberté, elles demandent au tribunal administratif de Paris de « reconnaître l’impact de la crise sur les droits fondamentaux et la réponse insuffisante de l’État ».

Depuis 2016, Mayotte connaît des difficultés récurrentes d’approvisionnement en eau potable, liées à des défaillances du syndicat de la Mahoraise des eaux (SMAE) et de Vinci, chargés par l’État de la gestion de l’eau sur l’île.

Cette crise s’est aggravée depuis sept mois, en raison d’une sécheresse exceptionnelle — les retenues collinaires, qui représentent 80 % de la ressource avec les rivières, ne sont plus remplies qu’à 6 % et pourraient se retrouver complètement à sec autour du 23 novembre.

Le robinet coupé deux jours sur trois

Actuellement, le territoire est privé d’eau courante plus de deux jours sur trois, avec des conséquences sanitaires désastreuses pour la population : épidémie de gastro-entérite, risques d’épidémies de choléra, d’hépatite A, de fièvre typhoïde et de poliomyélite.

Pour pallier cette situation, les distributions d’eau, déjà en cours pour les 60 000 personnes handicapées, âgées de plus de 65 ans, pour les femmes enceintes et les nourrissons, vont être élargies à l’ensemble des 310 000 habitants de Mayotte à partir du lundi 20 novembre, à raison d’un litre par personne.

Les associations, elles, réclament le déclenchement du plan d’urgence Orsec de gestion de crise sous l’autorité du préfet, de fournir de l’eau potable « en qualité et quantité suffisante, en priorité au sein des établissements scolaires et de santé » et un « diagnostic des impacts sanitaires » de la crise.

