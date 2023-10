Dans les Alpes, la plus haute zad d’Europe

Luttes

« Nous n’avons pas besoin de monter toujours plus haut grappiller les derniers flocons. » Le 7 octobre, Les Soulèvements de la Terre ont débuté l’occupation d’un chantier de téléphérique sur le glacier de la Girose… à 3 400 mètres d’altitude. La zad ainsi créée devient la plus haute d’Europe.

Partis dans la nuit, les naturalistes, scientifiques et alpinistes passionnés ont grimpé 2 000 mètres de dénivelé. Leur cible : un rognon rocheux devant bientôt être perforé par un pylône. À cet endroit, deux semaines auparavant, des algécos et des engins de chantier avaient été déposés par un hélicoptère. En arrivant sur place, les militants ont réalisé que les algécos avaient disparu. Il ne restait plus qu’une seule pelleteuse, qui a été « décorée » avec des rochers.

« Nous avons dû monter cette occupation en urgence, car nous avons été pris de cours par le début des travaux. Officiellement, l’entreprise ne devait que poser des filets de protection de l’androsace du Dauphiné, une espèce [de plante] protégée et menacée par le projet », explique à Reporterre Sarah [*], l’une des activistes alpinistes.

Pilotés par la Sata Group, gestionnaire de l’Alpe d’Huez et des Deux-Alpes, les travaux préliminaires devaient reprendre le 9 octobre, au matin. Mais l’hélicoptère qui aurait dû déposer les ouvriers n’a fait qu’un tour dans le ciel, avant de repartir dans la vallée.

« Ce serait catastrophique »

L’objectif de l’entreprise est de doubler la fréquentation de ses stations à l’aube de 2030. L’enneigement ne cessant de diminuer avec le changement climatique, la Sata Group mise alors sur la neige artificielle et la création de nouvelles remontées mécaniques, toujours plus hautes, comme ici à La Grave-La Meije.

Les militants craignent également que ce troisième tronçon permette de relier la station tout proche des Deux-Alpes, créant ainsi un domaine skiable gigantesque. « Cette ambition de créer une mégastation est délétère pour ces milieux naturels. Ce serait catastrophique », explique Romain, père de famille et participant à cette zad.

Pour Caillasse [*], qui a rejoint Les Soulèvements de la Terre après Sainte-Soline, ce troisième tronçon représente « un modèle économique dépassé, symbole de la mal adaptation qui est d’aller toujours plus haut et toujours plus fort pour compenser le recul du glacier, au lieu de changer de modèle économique ». Il estime qu’il faut entrer dans une logique de résilience : « L’idée n’est pas de priver les populations locales de toute activité, mais il faut acter qu’on ne construit plus rien de neuf. Il faut faire avec l’existant et arrêter d’artificialiser au bénéfice d’une minorité. »

« La fuite en avant de l’industrie touristique est tout sauf une solution. Il ne s’agit pas ici de défendre La Grave comme une exception, mais d’imaginer d’autres futurs désirables pour les montagnes et leurs divers habitant·es », ont déclaré Les Soulèvements de la Terre dans un communiqué de presse. Ils préviennent que de nouveaux campements de résistance pourraient s’établir sur le site au printemps si l’abandon du projet n’est pas acté d’ici là.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois d’octobre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner