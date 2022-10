Depuis l’espace, la Nasa traque les mégafuites de méthane

En bref — Mines et Gaz de schiste

La Nasa a découvert plus de cinquante superémetteurs de méthane grâce à un spectrographe installé sur la Station spatiale internationale. Cet outil, installé en juillet dernier, a détecté d’importantes fuites en Asie centrale, au Moyen-Orient et dans le sud-ouest des États-Unis. Beaucoup des fuites correspondent à des installations pétrolières et gazières, déjà pointées du doigt par le CNRS et le CEA.

Certaines décharges sont également responsables de fortes émissions de méthane, un gaz qui a un pouvoir de réchauffement de 27 à 30 fois plus important que le CO 2 [1].

« Ces découvertes vont aider non seulement les chercheurs à mieux identifier l’origine des fuites de méthane, mais fournira également des informations sur la manière dont elles peuvent être traitées rapidement », a déclaré l’administrateur de la Nasa, Bill Nelson, dans un communiqué.

« Certains des panaches détectés sont parmi les plus grands jamais observés, » a déclaré Andrew Thorpe, un ingénieur de recherche qui travaille sur l’outil. « Ce que nous avons trouvé en peu de temps dépasse déjà nos attentes. »

