Des confitures contaminées aux pesticides

En bref — Pesticides

Lorsque vous dégustez une confiture achetée en supermarché, vous avalez peut-être aussi des pesticides. Le magazine 60 Millions de consommateurs a voulu le savoir en recherchant la présence de 600 pesticides différents dans 40 pots de confiture de fraises et d’abricots, saveurs les plus vendues. Les résultats révélés le 30 mars sont inquiétants : 15 molécules différentes d’insecticides ou de fongicides ont été détectées dans 22 des 40 références analysées. Seul point positif : aucune trace de pesticides dans les 10 confitures bio de la sélection.

« Ce sont les abricots les plus contaminés. Les fraises, cultivées le plus souvent hors sol, bénéficient d’un environnement plus contrôlé », explique le journal. Même si une confiture de fraises contient tout de même cinq fongicides ou insecticides. Surtout, des traces de pesticides interdits d’utilisation dans l’Union européenne en raison de leur nocivité ont été découvertes dans plusieurs confitures d’abricots : la carbendazime (dans 5 pots) et le thiophanate-méthyl (dans 4 pots).

Toutes les substances retrouvées se situent à des concentrations largement inférieures aux seuils réglementaires. Certes. La carbendazime, molécule interdite d’usage depuis 2014 en Europe, a été dosée autour de 0,02 mg/kg, soit en deçà des 0,2 mg/kg autorisés en Europe. « Cela n’empêche pas sa présence d’être indésirable, et même inquiétante pour les consommateurs », souligne 60 Millions, qui incite à opter pour les confitures bio.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Santé Les fruits et légumes toujours plus contaminés aux pesticides