Des pluies diluviennes inondent Sydney

Vingt morts et quelque 60 000 habitants de Sydney priés d’évacuer leur logement : tel est le bilan provisoire des inondations causées par les pluies diluviennes et les violentes tempêtes qui frappent l’est de l’Australie depuis une semaine. Ponts submergés, maisons inondées, voitures emportées, toits effondrés : les dégâts matériels sont par ailleurs nombreux, note Le Figaro.

Selon l’agence météorologique australienne, la situation ne devrait pas s’améliorer avant jeudi 10 mars. Elle est particulièrement préoccupante dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, où se situe Sydney : des pluies torrentielles continuent de s’y abattre avec violence, alors que les orages se déplacent lentement. « Des crues soudaines dangereuses et potentiellement mortelles sont probables », a averti un porte-parole de l’agence australienne.

Dans le nord de Sydney, le barrage de Manly a commencé à déborder mardi et le pont de Roseville, qui traverse le port de Middle, a été inondé, piégeant des voitures et causant des retards importants. Les plages du nord ont également été touchées. Dans la ville voisine de Dee Why, la rue principale a vu déferler de l’eau jusqu’à 1 mètre de hauteur, précise The Guardian.

1/4 We woke up this morning to large parts of the state underwater. There are now 76 current evacuation orders, 18 evacuation warnings and about half a million people affected by these floods. pic.twitter.com/RD70IaQAyf

— Dom Perrottet (@Dom_Perrottet) March 3, 2022