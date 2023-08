Deux-Sèvres : une nouvelle mégabassine en construction

Les tractopelles sont arrivées lundi 28 août pour commencer à creuser la future mégabassine de Priaires (Deux-Sèvres). Il s’agit de la troisième des seize retenues d’eau prévues dans le protocole d’accord de la Coop de l’eau. « Tous les prérequis ont été remplis, les contraintes environnementales ont été levées par l’écologue conformément à l’arrêté d’autorisation et les agriculteurs concernés ont réalisé leur diagnostic et pris des engagements », assure Thierry Boudaud, président de la Coop de l’eau 79 dans un communiqué.

Le démarrage du chantier est un pied de nez au Convoi de l’eau, qui s’est terminé à Paris samedi 26 août. Les participants à cette pérégrination festive et militante ont demandé en vain un moratoire sur tous les chantiers de mégabassines.

Dans un communiqué de presse, les députés Lisa Belluco et Benoit Biteau demandent la suspension immédiate des travaux « condition indispensable au retour du dialogue, afin que Priaires ne devienne pas un nouveau Sainte-Soline ».

D’une capacité de 160 621 m3, la mégabassine de Priaires sera connectée à neuf exploitations agricoles. Selon la Coop de l’eau, elle devrait être opérationnelle pour la campagne d’irrigation 2024.

