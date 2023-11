Deux écologistes cassent la vitre d’un tableau de Velázquez

Deux activistes du collectif écologiste Just Stop Oil ont brisé la vitre d’un tableau du peintre Diego Velázquez, exposé à la National Gallery de Londres le 6 novembre. Cette œuvre, baptisée The Rokeby Venus (La Vénus à son miroir) avait été entaillée en 1914 par la suffragette Mary Richardson. Elle protestait à l’époque contre l’emprisonnement d’une militante pour le droit de vote des femmes en Angleterre.

Avec ce geste, les deux militants exigent que le gouvernement arrête tous les nouveaux projets pétroliers et gaziers au Royaume-Uni. « Les suffragettes sont la preuve que ces méthodes fonctionnent pour réaliser un changement social. C’est pourquoi nous avons fait cette action aujourd’hui. Les nouveaux projets pétroliers détruiront tout ce que nous aimons. Je ne veux pas être ici, mais je ne peux pas continuer à voir ce gouvernement nous laisser tomber », ont déclaré les activistes dans un communiqué de presse.

💥 SUFFRAGETTE PAINTING SMASHED

💀 Our government have revealed plans for MORE oil licences, knowing it will kill millions. In response, two supporters of Just Stop Oil smashed the Rokeby Venus — slashed by Mary Richardson in 1914.

⏱ Deeds, not words : https://t.co/3tlBID7nKA pic.twitter.com/Hk0el26QIt

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) November 6, 2023