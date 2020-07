Donald Trump veut démanteler une loi environnementale capitale

Mercredi 15 juillet, le président Donald Trump a mis la dernière main au démantèlement de la loi environnementale historique du pays, le National Environmental Policy Act. Sa décision permettra d’accélérer l’approbation des projets fédéraux tels que les oléoducs, les autoroutes et les centrales électriques.

La NEPA a été promulguée par le président Richard Nixon il y a 50 ans et exige des agences fédérales qu’elles prennent en compte les conséquences environnementales des projets d’infrastructure avant de les approuver. Cette loi a également joué un rôle essentiel en permettant aux communautés de mettre en avant les conséquences de ces projets sur le changement climatique et sur leurs propres santé et sécurité.

Dans une victoire majeure pour l’industrie de l’énergie, les changements de l’administration viseront à réduire le nombre de projets d’infrastructure qui seront soumis à l’examen de la NEPA, raccourcissant ainsi les longues procédures d’autorisation qui ont historiquement retardé les projets.

M. Trump a fait cette annonce à l’aéroport d’Hapeville, à Atlanta, en Géorgie, utilisé par la firme UPS. Le président a évoqué certains projets d’infrastructure étasuniens qui ont été retardés en raison de litiges et de procédures d’autorisation complexes : « Tout cela prend fin aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Nous faisons quelque chose de très spectaculaire. »

Cette décision est le dernier effort de l’administration Trump pour faire reculer une série de réglementations environnementales. L’administration a jusqu’à présent réduit plus de 100 règles environnementales, et a déjà annoncé son intention d’affaiblir la NEPA en janvier.

« Le programme anti-environnement de l’administration Trump est un programme raciste. Le démantèlement de la NEPA est une tentative flagrante de faire taire les communautés ouvrières de couleur qui résistent à l’expansion des infrastructures de combustibles fossiles dans leurs communautés », a déclaré Lisa Ramsden, responsable de la campagne climatique de Greenpeace USA.

Gina McCarthy, présidente et directrice générale du Natural Resources Defense Council, a déclaré que « nos dirigeants devraient aider les gens à mieux respirer, et non pas distribuer des faveurs aux foreurs de pétrole, aux développeurs de pipelines et aux autres pollueurs ».

Cependant, les responsables républicains et l’industrie pétrolière et gazière se plaignent depuis longtemps de la longueur et de la lourdeur du processus d’approbation de projets qui sont souvent soumis à l’examen des groupes environnementaux. L’American Petroleum Institute est l’un des groupes industriels qui ont exhorté l’administration l’année dernière à moderniser et à accélérer les examens de la NEPA d’une manière qui « renforce notre économie et améliore la gestion de l’environnement ».

