EDF veut construire une centrale à charbon en Guyane

Malgré les avis défavorables de plusieurs autorités compétentes, le projet de centrale au fioul du Larivot (120 MW) porté par EDF devrait bien voir le jour en Guyane en 2023, à moins d’un veto in extremis du gouvernement.

Le Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) a voté en faveur du nouveau projet lors d’une réunion jeudi 1er octobre, selon plusieurs sources concordantes. Lors de ce vote à huis clos, seule une voix s’est porté contre, selon ces même sources. Pour le préfet de Guyane, Marc Del Grande, il ne reste plus qu’à signer les autorisations définitives.

Or les modifications, demandées à la filiale guyannaise d’EDF, EDF PEI, à la suite des avis défavorables de la commission d’enquête publique du 23 juillet, sont maigres.

La France s’est pourtant engagée, tant dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe qu’à l’échelle nationale avec sa Loi énergie-climat, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Ironie du sort, c’est entre autres parce que la centrale thermique de Dégrad-des-Cannes (112 MW) ne respecte pas les nouvelles normes d’émissions de l’Union européenne qu’EDF PEI a proposé le projet du Larivot. L’ancienne centrale, pilier actuel du système électrique de Guyane mise en service en 1982, est aujourd’hui obsolète. Au 31 décembre 2023 au plus tard, elle n’aura plus le droit de fonctionner.

La centrale thermique du Larivot qui doit la remplacer n’avait pourtant eu jusqu’à maintenant que très peu de feu vert. Une autorisation ministérielle d’exploiter le projet a bien été attribuée le 13 juin 2017, mais « non précédée d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique », précisait l’Autorité environnementale dans un avis daté de décembre 2019.

La nouvelle centrale sera en partie localisée sur une mangrove, à dix kilomètres de la réserve naturelle du mont Matoury

Traversant les communes de Matoury, de Cayenne et de Remire-Montjoly, un oléoduc de quatorze kilomètres transportera du fioul, ce combustible dérivé du pétrole notamment utilisé dans les chaudières.

La nouvelle centrale aura pignon sur rue. Le site est en partie localisé sur une mangrove, à dix kilomètres du centre-ville de Cayenne et de la réserve naturelle du mont Matoury et à un kilomètre des premières habitations et de la mer, dans une zone inondable. Le terrain acquis par EDF PEI est sorti de la Loi littoral pour l’occasion et n’est donc plus sous la protection de l’État.

De plus, le site est classé Seveso, une directive européenne pour les installations à risques impliquant des substances dangereuses et qui requièrent une surveillance accrue. De quoi inquiéter sérieusement les citoyens guyanais.

L’avis de la commission d’enquête du 23 juillet était pourtant limpide : « Les éléments favorables ne permettent pas de compenser les éléments défavorables du projet et les points faibles des dossiers ». Et de conclure : « les dossiers soumis à cette enquête publique présentent des imprécisions, contradictions, lacunes au titre des "informations relatives à l’Environnement" […] du Code de l’Environnement, qui ont vocation à être portées à la connaissance du public ».

Parmi les précédents avis, citons ceux de l’Autorité environnementale, de l’Agence régionale de la santé, du Conseil national de de la protection de la nature ou encore de l’Agence française de la biodiversité. Tous émettaient des réserves sur le projet.

Source : Euractiv