Eacop : TotalÉnergies a commencé à extraire du pétrole en Ouganda

En bref — Énergie

Cela se passe dans le parc national naturel des Murchison Falls en Ouganda. TotalÉnergies a annoncé avoir entamé les forages de son projet Eacop et atteint le pétrole à 2 kilomètres de profondeur, dans « la plus ancienne et plus grande aire naturelle protégée d’Ouganda », rappellent Les Amis de la Terre dans un communiqué du 24 juillet.

L’association dénonce les conséquences catastrophiques de ce projet pour les droits humains, avec plus de 100 000 personnes qui se trouveraient totalement ou partiellement privées de leurs terres. Plus de 400 puits sont prévus dont un tiers dans le parc national, où « environ 600 trajets de poids lourds sont prévus chaque mois lors de la phase de construction, et plus de 2 000 trajets de véhicules par jour, soit 61 600 par mois, entre les différents puits lors de la phase d’exploitation. Un système de pompage de l’eau du lac Albert sera également installé [...] afin de maintenir la pression », poursuit l’association.

En France, les ONG avaient tenté une action en justice, mais avaient été déboutées sur la forme en février dernier.

