Emmanuel Michael Mwanyongo, voix panafricaine à la COP28

Portrait — COP28

Plus jeune, Emmanuel Michael Mwanyongo n’imaginait pas travailler sur le climat. Âgé de 30 ans, ce dynamique Malawite se destinait au journalisme ou aux relations publiques. Il a tâté des deux, avant de s’engager résolument dans le combat pour le climat. À sa manière.

D’abord, du côté politique. Entre 2020 et 2022, il était conseiller du ministre des Affaires étrangères du Malawi en charge des questions d’aides au développement. Sans doute l’une des meilleures façons d’appréhender un sujet difficile qui tend à parasiter les relations entre pays du Nord et du Sud.

Diffuser la science du climat auprès des jeunes

En parallèle de son travail ministériel, Emmanuel Michael Mwanyongo décroche un master de politique publique, suivi d’un diplôme de justice climatique à l’université Kenyatta à Nairobi (Kenya). Le jeune diplomate y renforce sa conviction « qu’une action climatique panafricaine sera plus efficace que des initiatives étatiques ».

C’est de retour au Malawi qu’il commence à diffuser la science du climat auprès des adolescents et des étudiants. « Il y a cinq ans, la plupart des jeunes pensaient que le changement climatique était un mythe », assure-t-il. La réalité du réchauffement les a ensuite rattrapés.

Porteur de la voix du panafricanisme

Au Malawi, comme dans toute l’Afrique centrale, les températures montent plus vite que dans d’autres régions du monde et les pluies n’y ont plus la même régularité qu’auparavant. « Il y a eu une forte demande d’informations de la part des élèves et de leurs professeurs », souligne-t-il. À la tête de l’ONG Young and Winning, Emmanuel Michael Mwanyongo délivre, avec cinq bénévoles, des masterclasses à l’université et dans des établissements privés. Salutaire, ce travail peine encore à porter ses fruits. « Nous manquons de tout, de documentation, de livres », regrette-t-il.

Pour autant, il ne vient pas à la COP28 pour quérir des financements. Membre de la délégation de son gouvernement, il vient porter à Dubaï la voix du panafricanisme. Longtemps absente des débats climatiques, elle se fait désormais entendre. Elle a contribué à la création du fonds dédié aux pertes et dommages des pays vulnérables, porté sur ses fonts baptismaux par la COP28 jeudi 30 novembre.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement se multiplient, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les dernières semaines de 2023 comporteront des avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre ne dispose pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1 €. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

Abonnez-vous à la lettre d’info de Reporterre Quotidienne Hebdomadaire

Après cet article COP28 Dubaï : le temple fossile du capitalisme