En Antarctique et en Arctique, des chaleurs dépassant toutes les prévisions

Avec la fin de l’été austral, l’Antarctique connaît habituellement une chute rapide des températures, pour s’établir aux alentours de -48 °C. Depuis quelques jours, le continent enregistre pourtant des températures record, avec un pic à 40 °C au-dessus des normales de saison les 18 et 19 mars.

« À la base Concordia [la station de recherche franco-italienne située sur le continent glacé], la température maximale définitive [le] 18 mars [était] de -11,5 °C, record absolu tous mois confondus battant les -13,7 °C du 17 décembre 2016, a indiqué sur Twitter Étienne Kapikian, prévisionniste chez Météo-France. Et le record mensuel a été pulvérisé de plus de 16 °C. » Le précédent record avait été enregistré en 2013, à -27,9 °C.

Winds and temperature at 850 hPa, 18 UTC 17 March 2022, showing intrusion of unusually warm air over Antarctica.

