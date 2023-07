En Auvergne-Rhône-Alpes, Wauquiez entrave l’installation paysanne

Politique

Cette année, le réseau d’aide à l’installation agricole Ardear (association régionale pour le développement de l’emploi agricole et rural) ne bénéficiera plus du soutien financier de la Région de Laurent Wauquiez. Ce réseau, proche de la Confédération paysanne, accompagne 800 porteurs de projets agricoles chaque année en Auvergne-Rhône-Alpes. La structure embauche vingt-cinq salariés. Sans subventions, ces emplois sont menacés.

L’Ardear travaille en complémentarité avec les chambres d’agriculture. Le réseau soutient les candidats à l’installation dans la construction de leur projet agricole à travers des rencontres entre agriculteurs, des ateliers et formations. « On accompagne les personnes qui n’ont pas encore de projet bien ficelé, détaille Léa Perrotin, maraîchère en Isère et l’une des porte-parole de l’Ardear. Si on ne reçoit plus de subventions, alors on ne pourra plus faire notre travail. » Le réseau accompagne majoritairement des personnes non issues du milieu agricole. Ce type de profil représente plus de la moitié des candidats à l’installation en Auvergne-Rhône-Alpes. « Nous sommes dans une période où il y a urgence à installer un maximum d’agriculteurs, et on nous coupe les vivres alors que c’est notre travail », s’indigne la paysanne.

Kilian Riboulet, maraîcher bio installé près de Grenoble, a été accompagné par l’Ardear en 2021. Cet ancien agent immobilier souhaitait se reconvertir dans l’agriculture paysanne, sans vraiment savoir par où commencer. « Je suis passé d’un projet flou à quelque chose de concret avec l’Ardear, se rappelle l’Isérois. C’est ce qui m’a vraiment mis le pied à l’étrier. » Au fil des rencontres organisées par la structure, l’agriculteur s’est créé un réseau et est passé de l’idée au projet. « Si on perd cet accompagnement, je pense que plein de personnes n’oseront pas se lancer », estime-t-il.

Une décision politique, “radicale mais pas surprenante”

Les membres de l’Ardear dénoncent une décision politique de la part du président de la Région. Proche de la Confédération paysanne, le réseau se présente comme « engagé et militant pour l’agriculture paysanne ». Antoine Pariset, porte-parole de la Confédération paysanne du Rhône, qualifie la décision de la Région de « radicale » mais « pas surprenante » : « Laurent Wauquiez n’est pas prêt à entendre les idées que l’on porte à la Confédération paysanne comme à l’Ardear. »

Depuis son arrivée à la tête de la Région après son élection en 2015, Laurent Wauquiez a coupé ou diminué les subventions de l’association de protection de la nature Frapna, celle d’éducation à l’environnement Graine ainsi que coupé celles du réseau européen Natura 2000. Il a, à l’inverse, fortement augmenté les subventions aux chasseurs.

Face aux critiques, le président de la Région se défend d’avoir la plus grande DJA (dotation jeune agriculteur) de France. Cette aide financière, réservée aux personnes de moins de 40 ans ayant un diplôme reconnu dans l’agriculture, est accessible sous certains critères. « Mais ça ne répond pas à la question de l’installation, ce n’est pas un accompagnement », rétorque le porte-parole de la Confédération paysanne du Rhône. Les membres du réseau Ardear ont mobilisé députés et conseillers régionaux et déjà usé de nombreux recours… En vain.

En lien avec d’autres structures ayant subi des coupes de subventions de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ardear annonce, dans un communiqué du 29 juin 2023, préparer « la riposte pour la rentrée ».

