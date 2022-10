En Belgique aussi, la colère contre TotalÉnergies grandit

Bruxelles (Belgique), correspondance

Au petit matin du samedi 8 octobre, près d’un millier de militants ont convergé vers deux sites industriels de la multinationale TotalÉnergies en Belgique, avant d’en occuper les accès et les alentours. Avec détermination, ils ont tenu jusqu’au lendemain en milieu d’après-midi, passant la nuit sur place. L’opération de désobéissance civile, dénommée « Code rouge », est la première de cette ampleur en Belgique depuis une quinzaine d’années.

Le dépôt de carburant Feluy, dans la province du Hainaut, et le site de Wandre, près de Liège, ont été les deux cibles de la coalition de vingt-quatre organisations de la société civile belge à l’origine de la mobilisation. L’objectif était de paralyser localement l’activité du groupe pétrolier, mais aussi de dénoncer plus largement « la responsabilité de l’industrie des énergies fossiles dans la crise climatique et sociale ».

GOODMORNING ! Our activists are still blocking crucial infrastructures of TotalEnergies and are slowly waking up after a cold night.

Want to support them ? Come to the manifestation at 2:30pm at Ecaussines ! https://t.co/iUIqlxMutv#CodeRougeRood pic.twitter.com/yY6b5B2WoJ

