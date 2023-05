En Bretagne, une banque vole aux habitants « le droit de vivre au pays »

Tribune — Habitat et urbanisme

À M. Christophe Pinault, président du directoire de la Caisse d’Épargne Bretagne — Pays de la Loire.

Bonjour,

J’ai découvert il y a peu, sur un réseau social connu, que la Caisse d’épargne de Bretagne — Pays de la Loire faisait la promotion de l’achat de résidences secondaires. Un site internet est même exclusivement dédié au financement de ce type d’achats : madeuxiememaison.fr. Sur ce site, on apprend que la Caisse d’épargne propose des modalités de remboursement spéciales pour les résidences secondaires, et donne des conseils d’optimisation du bien, y compris en location saisonnière.

Vous n’êtes pas sans savoir qu’une grave crise du logement touche certains secteurs de la Bretagne. Du pays de Retz à Saint-Malo, l’excès de résidences secondaires et de locations saisonnières remet en cause le droit au logement pour les habitants à l’année. La plupart d’entre elles et eux ne peuvent plus acheter et les locations sont rares... La Bretagne n’est d’ailleurs pas la seule concernée, nos voisins Vendéens et Normands en savent quelque chose.

Les conséquences sont connues elles aussi : vieillissement accéléré de ces secteurs, difficultés de recrutement pour les entreprises et les services publics, obligation de s’installer loin de son travail — avec les pollutions et dépenses associés aux longs trajets quotidien — sans oublier bien sûr la consommation effrénée de terres agricoles ou naturelles. En tant qu’élu et habitant du Trégor, il ne se passe pas une semaine sans qu’on ne m’entretienne de cas de personnes, souvent actives, souvent jeunes, qui se retrouvent dans l’impossibilité de se loger. Et les difficultés s’étendent dans les terres, de plus en plus loin des zones touristiques historiques. C’est le droit à vivre au pays qui nous est retiré.

« Une gifle pour tous ceux qui ne peuvent pas acquérir ou louer une maison »

Loin de moi, bien sûr, l’idée de pointer la Caisse d’épargne comme seule responsable de ces problèmes. Mais en faisant la promotion de l’achat de résidences secondaires auprès de vos clients, en donnant des conseils d’optimisation (notamment par la location saisonnière) vous contribuez à accroître une demande porteuse de déséquilibre, de tensions, d’injustices. Votre réputation en est déjà atteinte, en témoignent les réactions à votre publicité pour le site madeuxièmemaison.fr sur le réseau social où elle a été publiée.

Une manière très simple d’y remédier serait de supprimer le site madeuxiememaison.fr, dont le nom même sonne comme une gifle pour tous ceux qui ne peuvent pas en acquérir ou en louer une ; et plus largement de supprimer toute promotion ou incitation à l’achat de résidences secondaires.

À défaut, vous pourriez au moins publier sur votre site une carte des zones où les résidences secondaires sont déjà en excès, avec un avertissement pour vos clients, afin qu’ils n’y investissent pas. En effet, la plupart sont sans doute de bonne foi et ne doivent pas avoir conscience des difficultés que leur investissement suscite. Un tel geste de votre part contribuerait à une prise de conscience salutaire et démontrerait votre capacité à prendre en compte les impacts écologiques et sociaux de votre politique commerciale.

Si vous en savez l’occasion, je vous invite à venir à Lannion visiter une exposition très intéressante à l’Imagerie : les images d’un jeune photographe qui s’est intéressé aux logements sur le littoral... dont bon nombre affichent, en hiver, de tristes volets fermés.

A galon , bien cordialement,

Nil Caouissin, conseiller régional de Bretagne, habitant du Trégor et membre de l’Union démocratique bretonne (UDB).

Cavan, le 21 avril 2023.

