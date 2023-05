En trente ans, 53 % des lacs et réservoirs ont perdu de l’eau

En bref — Eau et rivières

Plus de la moitié des lacs naturels et des réservoirs d’eau ont perdu de l’eau depuis une trentaine d’années. Voici la conclusion d’une étude publiée le 18 mai dans la revue Science. C’est grâce à des observations satellites et des modélisations climatiques et hydrologiques que les auteurs sont parvenus à ce résultat.

« Nous avons constaté des baisses de stockage statistiquement significatives pour 53 % de ces masses d’eau au cours de la période 1992-2020 », écrivent les chercheurs. Pour les lacs naturels, ces diminutions sont « largement attribuables » à l’augmentation de la consommation humaine et à la hausse des températures — due au changement climatique —, qui provoque une évaporation accrue. Pour les réservoirs, le problème vient principalement de l’accumulation de sédiments.

Les lacs représentent tout de même 87 % de l’eau douce liquide sur Terre. Or, d’après cette étude, environ un quart de la population mondiale vit dans un bassin d’un lac asséché. D’où la nécessité d’intégrer les conséquences du changement climatique, de la sédimentation et de la consommation humaine dans la gestion des ressources, alertent les auteurs.