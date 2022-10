Économie d’énergie : Enedis ne déclenchera plus les ballons d’eau chaude à l’heure du déjeuner

En bref — Énergie

À partir du 15 octobre, le distributeur d’électricité Enedis ne déclenchera plus l’alimentation électrique des ballons d’eau chaude entre 12 et 14 heures en cas de pic de consommation. Sont concernés 4,3 millions de clients avec un abonnement « heures pleines/heures creuses méridiennes ». L’objectif de la mesure : faire des économies d’énergie et éviter les coupures d’électricité cet hiver. Une économie d’au moins 2,5 gigawatts pourrait être réalisée jusqu’à 13 heures, soit l’équivalent de la consommation de Paris.

Mais les consommateurs pourront-ils continuer d’avoir de l’eau chaude toute la journée ? Pas d’inquiétude sur ce point, rassure le réseau de transport d’électricité (RTE), à l’initiative de la mesure dans le cadre du plan sobriété. Dans un récent tweet, RTE explique que « les chauffe-eaux seront actionnés au moins 6 heures par jour, principalement la nuit », ce qui devrait permettre de compenser la coupure entre 12 et 14 heures. Il ne devrait pas non plus y avoir d’incidence sur les tarifs de l’électricité ni sur le fonctionnement des autres appareils comme le frigo ou la télévision.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires