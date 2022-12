Europe : 30 % des pesticides autorisés sans réévaluation

En bref — Pesticides

30 % des pesticides vendus en France et en Europe n’ont pas été examinés récemment par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) — ils bénéficient d’autorisations rallongées sans nouvelle analyse de leurs effets néfastes. Et même : 15 % des pesticides sont autorisés après avoir bénéficié de rallonges de cinq ans ou plus. Voici le résultat d’une étude de l’association Foodwatch qui a révélé de nombreuses failles dans le système d’autorisation des pesticides.

L’autorisation qui avait été accordée à l’herbicide flufénacet a ainsi expiré il y a dix ans. Tandis que l’insecticide neurotoxique deltaméthrine l’est toujours — son autorisation a été prolongée à plusieurs reprises depuis 2013 — malgré ses effets toxiques.

« Une réforme s’impose de toute urgence »

« Le système d’approbation des pesticides de l’Union européenne présente tellement de failles qu’une réforme s’impose de toute urgence », revendique Foodwatch. Pour améliorer ce système, l’association a plusieurs requêtes, dont celles-ci :

que le coût d’obtention des certificats obligatoires pour les industriels soit plus élevé afin qu’ils puissent être délivrés plus rapidement grâce à ce budget supplémentaire ;

; que l’Europe se prononce sur une stratégie cohérente de sortie des pesticides afin d’espérer atteindre l’objectif de 80 % des terres européennes cultivées sans pesticides d’ici 2030.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Luttes Pesticides : 60 ans de lutte acharnée, mais peu de victoires