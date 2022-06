Europe : bientôt un chargeur universel pour les appareils électroniques

En bref — Europe

Il sera bientôt possible d’utiliser un seul et même câble pour recharger smartphones, liseuses électroniques ou encore écouteurs sans fil, quelle que soit leur marque. Un accord provisoire en ce sens a été conclu par les vingt-sept pays de l’Union européenne (UE) et le Parlement européen, a annoncé ce dernier, le 7 juin.

Smartphones, mais aussi tablettes, liseuses électroniques, appareils photo, casques et écouteurs, consoles de jeux vidéo portables et enceintes portables rechargeables devront tous être équipés d’un port USB de type C d’ici l’automne 2024. Les ordinateurs portables seront aussi concernés, mais pas avant 2026.

Selon le Parlement européen, cette mesure permettra d’éviter 11 000 tonnes de déchets électroniques par an, le poids que représentent les chargeurs jetés ou inutilisés chaque année dans l’UE.

Photo : Pxhere/CC/ranonaudit