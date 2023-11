Évaluation des pesticides : l’autorité européenne reconnaît des défaillances

L’évaluation des questions de biodiversité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) — chargée de l’analyse des risques associés aux denrées alimentaires au sein de l’Union — est « partielle », reconnaît le chef de son département risque, Guilhem de Seze. Lors de son audition par la commission d’enquête sur les pesticides, le 8 novembre, le responsable européen a estimé que la défaillance de l’agence avait été mise en lumière par le débat sur le glyphosate, rapporte le média Contexte. « Il faudrait développer des méthodologies plus complètes », a-t-il suggéré.

Évoquant un « fossé » entre les mondes scientifique et réglementaire, Guilhem de Seze a également admis que l’Efsa ne donnait pas « un poids suffisant » aux études scientifiques dans l’évaluation des risques associés aux pesticides, déplore Générations futures dans un communiqué.

À la veille d’un vote sur le renouvellement de l’autorisation du glyphosate en Europe, l’association juge ces déclarations « inquiétantes ». « Générations futures ne voit pas comment la France pourrait voter dans ces conditions [...] ou même s’abstenir, a déclaré son porte-parole, François Veillerette. Nous exhortons le gouvernement à prendre la science au sérieux pour protéger la santé des populations et de l’environnement et à voter clairement contre la réautorisation du glyphosate en Europe. »

