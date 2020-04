Face à la chute des cours du pétrole, l’État prêt à soutenir le parapétrolier Vallourec

À l’occasion de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire du parapétrolier français Vallourec [1], lundi 6 avril, la banque publique d’investissement Bpifrance s’est dit prête à monter au capital de l’entreprise en participant à l’opération de recapitalisation quand les cours boursiers se seront stabilisés. Cette aide de l’État intervient au moment où Vallourec, en déroute financière depuis plusieurs années, est directement touchée par la chute des cours du pétrole.

Dans un communiqué, les Amis de la Terre France ont demandé que « cette montée au capital ne se réalise pas sans condition sur le plan environnemental et social ».

« Pas un euro d’argent public ne doit être versé aujourd’hui au parapétrolier sans exiger de stratégie de diversification de ses activités pour sortir des énergies fossiles et assurer une transition juste à ses salariés. Soutenir à bout de bras un business chancelant, c’est rendre les salariés du secteur encore plus vulnérables aux prochaines crises, a réagi Cécile Marchand, chargée de campagne climat et acteurs publics aux Amis de la Terre. Répondre à la chute vertigineuse des cours boursiers et au ralentissement brutal de l’activité économique par des aides massives et sans condition au bénéfice des banques et multinationales polluantes, ce serait renforcer un peu plus le système nocif à l’origine de la crise actuelle. »

Source : Amis de la Terre.