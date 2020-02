Face aux feux, les Aborigènes australiens font appel à des méthodes ancestrales

Le dasyornis, une petite espèce d’oiseau du sud-est et du sud-ouest de l’Australie, a été menacé par les feux. Il ne resterait plus que 180 spécimens dans le Victoria et moins de 40 en Nouvelle-Galles du Sud, où une partie de leur habitat a été détruit.

L’île Kangourou, au sud-ouest d’Adelaïde et grand site touristique, fait partie des régions les plus touchées par les mégafeux. L’île a été brûlée de moitié et deux personnes et une grande variété d’animaux ont été tués.

Bien que reconnaissante des millions de dollars de donations versés à son pays, Charmaine se demande comment l’argent est utilisé. « On n’en a pas vu la couleur, c’est injuste. Et où est passé notre Premier ministre [Scott Morrison], qui n’a fait qu’une apparition d’une heure lorsqu’il est venu dans la région ? » fustige-t-elle. Elle espère pouvoir continuer à protéger son patrimoine culturel et ses dizaines de sites sacrés, en formant des pompiers un peu partout dans l’État. Au pied d’un immense gommier, Charmaine observe en silence la grande cicatrice de l’arbre et son épaisse écorce, qui sert à la création de canoës. « Ces “scarred trees” [arbres balafrés] sont essentiels à notre patrimoine, nous devons les préserver », médite-t-elle.

Elle dégaine son téléphone portable pour montrer des photos prises du ciel rouge sang, lorsque Nowa Nowa, la commune voisine, a été attaquée par les flammes en janvier. Le niveau d’alerte reste, ce mercredi 5 février, toujours élevé. « Si la forêt qui entoure notre village avait été touchée, nous aurions disparu », dit-elle. Comme ses coéquipiers, elle aimerait recevoir plus de financement pour acheter un second véhicule et voir la tradition ancestrale aborigène de gestion des feux appliquée. Depuis des milliers d’années, les Aborigènes brûlent des parcelles de terre pour éviter que les incendies ne se propagent pendant la saison estivale. Une technique toujours utilisée en Territoire du Nord, mais peu dans le Victoria. « Nous, les Noirs, savons prendre soin de nos terres. »

« Le pays est en feu. Je n’ai jamais vu des incendies aussi intenses que ceux que nous avons cette saison », témoigne Charmaine, dans un bâtiment municipal de sa communauté d’une centaine d’habitants. La quinquagénaire ne dormait qu’une à deux heures certaines nuits de janvier pour protéger les habitants de la région d’East Gippsland. « Beaucoup de gens ont perdu leur maison mais nous ne permettrons pas aux feux qu’il nous arrive la même chose », assure-t-elle. Charmaine saute dans son 4x4 de fonction pour montrer le territoire de sa communauté, qui ressemble à un tableau impressionniste avec ses grandes prairies et son lac. « Avec l’épaisse fumée des feux, on ne le voyait même plus, raconte-t-elle, en montrant l’étendue d’eau. On a sorti tous nos canoës près du rivage du lac, au cas où nous devions fuir par bateau. » En effet, la seule route qui mène à la communauté, longue d’une dizaine de kilomètres et encerclée par une forêt de gommiers, peut se révéler très dangereuse. « Tous ces arbres sont hautement inflammables », précise-t-elle, en parcourant une parcelle de forêt.

« On ne peut pas aller dans la forêt en ce moment, c’est beaucoup trop dangereux », interdit Charmaine Sellings. Il y a vingt ans, cette femme aborigène qui fait partie du groupe indigène Kurnai a formé, avec sept autres femmes, une équipe de pompiers autochtones pour protéger ses terres à Lake Tyers. Situé à plus de 300 kilomètres à l’est de Melbourne, sur la côte, le village encerclé par le bush est protégé par ces femmes, que tout le monde appelle « Banana Women » pour leur tenue jaune poussin. Aujourd’hui, il ne reste plus que quatre personnes dans la brigade, dont Julien, un homme qui les a rejointes il y a quelques années.

Puisque vous êtes ici…

… nous avons une faveur à vous demander. La crise écologique ne bénéficie pas d’une couverture médiatique à la hauteur de son ampleur, de sa gravité, et de son urgence. Reporterre s’est donné pour mission d’informer et d’alerter sur cet enjeu qui conditionne, selon nous, tous les autres enjeux au XXIe siècle. Pour cela, le journal produit chaque jour, grâce à une équipe de journalistes professionnels, des articles, des reportages et des enquêtes en lien avec la crise environnementale et sociale. Contrairement à de nombreux médias, Reporterre est totalement indépendant : géré par une association à but non lucratif, le journal n’a ni propriétaire ni actionnaire. Personne ne nous dicte ce que nous devons publier, et nous sommes insensibles aux pressions. Reporterre ne diffuse aucune publicité ; ainsi, nous n’avons pas à plaire à des annonceurs et nous n’incitons pas nos lecteurs à la surconsommation. Cela nous permet d’être totalement libres de nos choix éditoriaux. Tous les articles du journal sont en libre accès, car nous considérons que l’information doit être accessible à tous, sans condition de ressources. Tout cela, nous le faisons car nous pensons qu’une information fiable et transparente sur la crise environnementale et sociale est une partie de la solution.

Vous comprenez donc sans doute pourquoi nous sollicitons votre soutien. Il n’y a jamais eu autant de monde à lire Reporterre, et de plus en plus de lecteurs soutiennent le journal, mais nos revenus ne sont toutefois pas assurés. Si toutes les personnes qui lisent et apprécient nos articles contribuent financièrement, la vie du journal sera pérennisée. Même pour 1 €, vous pouvez soutenir Reporterre — et cela ne prend qu’une minute. Merci.