Faut-il un nouveau barrage sur le Rhône ? Le débat public est ouvert

En bref — Énergie

Faut-il construire un vingtième grand barrage sur le Rhône ? La question sera examinée sous toutes ses coutures au cours d’une concertation publique qui doit s’ouvrir vendredi 1er décembre. Elle se tiendra jusqu’au 29 février 2024, sous l’égide de la Commission nationale du débat public. S’il est réalisé, le barrage détruira le dernier tronçon sauvage du fleuve.

Comme Reporterre le racontait en septembre, la Compagnie nationale du Rhône (CNR) et l’État envisagent de construire un barrage hydroélectrique, baptisé Rhônergia, à la frontière entre les départements de l’Isère et de l’Ain. Une chute de 6 mètres, avec une retenue de 20 millions de m3 et une digue le long de la rive en amont, le tout pour une puissance de 37 mégawatts (MW), pouvant couvrir les besoins énergétiques — hors chauffage — de 60 000 habitants.

« Gâchis financier, détérioration de la ressource en eau, bétonisation »

Le projet est encore en phase d’étude et la décision finale quant à sa construction doit intervenir courant 2024. Pour la CNR, Rhônergia « contribuerait ainsi directement aux trajectoires européenne, nationale et régionale pour atteindre la neutralité carbone ».

Mais l’idée d’un nouvel aménagement sur ce dernier tronçon naturel et non artificialisé du fleuve fait grincer des dents localement. Le maire de Saint-Romain-de-Jalionas (Isère), où devrait s’implanter la retenue, est contre, ainsi qu’un certain nombre d’habitants, réunis au sein du collectif Stop au barrage Rhônergia.

Le collectif, qui dénonce le « gâchis financier, la détérioration de la ressource en eau, la bétonisation » entend faire valoir ses arguments lors de la concertation publique afin de faire reculer l’État.

Commentaires