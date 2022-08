Feux : l’exposition des pompiers classée cancérogène

En bref — Santé

L’exposition professionnelle des pompiers est désormais classée comme cancérogène pour les humains. Voici ce qu’a déclaré le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) le 1er juillet, comme le relève le site Actu environnement.

En 2007, le Circ avait d’abord classé la lutte contre les feux en tant que cancérogène probable pour les humains. Depuis, de nouvelles études ont été publiées. Au mois de juin, vingt-cinq experts internationaux — originaires de huit pays — se sont donc réunis à Lyon pour examiner l’ensemble de la nouvelle littérature scientifique. Un résumé de leurs évaluations a été publié le 30 juin dans la revue The Lancet Oncology.

Cancer de la vessie et mésothéliome

Conclusion : il y a des preuves « suffisantes » pour faire un lien entre l’exposition professionnelle des pompiers et le mésothéliome. Il s’agit d’un cancer qui affecte les cellules du mésothélium, une membrane protectrice recouvrant la plupart de nos organes internes. Un risque de mésothéliome est 58 % plus élevé chez les pompiers que dans la population générale. Une situation qui peut être expliquée par une exposition à l’amiante.

Le groupe de travail a également relevé un lien entre la profession des pompiers et le cancer de la vessie (accroissement du risque de 16 %). L’exposition à la suie est notamment soupçonnée de provoquer ce type de cancer. Le Circ a aussi compilé des preuves « limitées » pour faire un lien avec le cancer du colon, de la prostate, des testicules, le mélanome de la peau et le lymphome non hodgkinien.

L’agence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle toutefois que les pompiers sont un groupe hétérogène de travailleurs, dont les missions et les responsabilités diffèrent selon la saison, leur région, leur âge, leur santé, etc. Cet été, ces « soldats du feu » ont été en première ligne des incendies qui ont dévasté plusieurs territoires en France, en raison de la sécheresse et des fortes chaleurs, dues au changement climatique.

