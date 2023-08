Fukushima : les eaux radioactives lâchées dans l’océan dès demain

En bref — Pollutions

Le rejet dans l’océan des eaux contaminées par l’accident nucléaire de Fukushima devrait débuter jeudi 24 août, ont annoncé les autorités japonaises. Cette décision n’est pas une surprise et était attendue, depuis que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a rendu un rapport, le 4 juillet, estimant qu’une telle opération était « conforme aux normes de sûreté internationales » et aurait « un impact radiologique négligeable sur les personnes et l’environnement ».

Depuis le tsunami du 11 mars 2011, qui a provoqué l’accident majeur de plusieurs réacteurs de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima Daiichi, les Japonais doivent refroidir en continu et à grande eau le combustible présent sur le site pour éviter qu’il ne surchauffe. Cette eau rendue radioactive est ensuite stockée et s’accumule : plus de 1,3 million de tonnes d’eau sont entreposées sur le site, menaçant d’atteindre la capacité maximale de stockage, qui est de 1,39 million.

Cette eau devrait donc être déversée progressivement dans l’océan, dans un flux étalé dans le temps sur les quarante prochaines années. L’eau devrait avoir été traitée préalablement et débarrassée de ses composants radioactifs par des systèmes de filtration par absorption appelés ALPS (advanced liquid processing system), à l’exception de deux éléments : le carbone 14 et le tritium. Mais la radioactivité de l’eau rejetée ne devrait pas dépasser 1 500 becquerels par litre, bien moins que les normes de l’AIEA pour les rejets en mer — 60 000 becquerels par litre — et même que les normes de potabilité de l’eau établies par l’Organisation mondiale de la santé — 10 000 becquerels par litre.

Les opposants à ce projet, toutefois, dénoncent notamment le risque de transformation du tritium en une forme organique, potentiellement bien plus nocive pour les organismes vivants. D’autres solutions, comme l’injection de l’eau contaminée en grande profondeur ou son rejet dans l’atmosphère sous forme de vapeur, ont été rejetées, car jugées trop chères ou soumises à trop d’aléas, comme celui des vents atmosphériques.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent cet été, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que 2023 comportera de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes, tout au long de l’année. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre