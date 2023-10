Glyphosate dans les urines : 5 400 plaintes classées sans suite

5 400 plaintes, toutes classées sans suite. « Ces décisions sont inacceptables », certifie le collectif Campagne glyphosate dans un communiqué du 15 octobre. « Ce n’est pas vraiment une surprise, ça ne nous décourage pas, précise Isabelle Georges, membre du collectif des Pisseurs involontaires de glyphosate. Nous savons que nous avons raison et qu’il faudra du temps pour faire reconnaître la toxicité du glyphosate. »

En septembre, le parquet de Paris a en effet classé sans suite ces 5 400 plaintes venues de toute la France depuis 2018, pour atteinte à l’environnement, mise en danger de la vie d’autrui et tromperie aggravée. En ligne de mire : le glyphosate.

Tous les plaignants ont fait analyser leurs urines pour savoir si elles contenaient des traces de l’herbicide utilisé aux quatre coins de la planète. Les résultats sont clairs : 99,8 % des personnes testées ont la molécule dans leurs urines, avec un taux moyen de 1,19 nanogramme par millilitre (ng/ml), soit douze fois la norme qui s’applique pour l’eau potable.

Cinq ans après le lancement de la Campagne glyphosate, une mobilisation citoyenne ayant permis de collecter et analyser l’urine de près de 7 000 personnes dans 84 départements français, le parquet de Paris a refusé de reconnaître le danger de cet herbicide.

C’est bien sur ce point que s’appuie le pôle santé publique de Paris pour rejeter les plaintes. Il mentionne un avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa), publié en juillet dernier, pour estimer que le glyphosate n’est pas cancérogène. Un avis qui ne fait pas l’unanimité, mais qui contribue, par ailleurs, à favoriser la réautorisation du glyphosate en Europe.

Le parquet parisien spécialisé dans le domaine de la santé a également rejeté la notion de mise en danger de la vie d’autrui, dans la mesure où « les plaignants ne risquent pas de mort immédiate ou une blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente », selon un courrier adressé le 12 octobre aux participants de la Campagne glyphosate par les avocats de ce dossier. Ils soulignent pourtant qu’« aucune étude de toxicité sur le long terme n’a été effectuée ou retenue par l’Efsa sur les effets cocktails des formulations herbicides à base de glyphosate ».

« Il s’agit de plaintes contre X, cela signifie que c’est à la justice d’identifier l’ensemble de la chaîne de responsabilité », rétorque Isabelle Georges, des Pisseurs involontaires de glyphosate. Une charge lourde de conséquences tant le glyphosate est omniprésent dans le secteur agricole et agro-alimentaire. « On s’attendait à ce qu’on ne nous donne pas raison tout de suite, précise Isabelle Georges. C’est une course de fond avec des obstacles et des haies à franchir, mais nous sommes sportifs. »

Campagne glyphosate réfléchit à quelles suites donner à ce classement sans suite. Une assemblée générale le 2 décembre prochain décidera si le collectif saisit ou non le Doyen des juges d’instruction.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois d’octobre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes.

Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ?

Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important.

Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie.

Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci.

Soutenir Reporterre