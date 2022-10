Ils se mettent à poil contre l’autoroute Toulouse-Castres

En bref — Luttes

Samedi 8 octobre, près de 100 personnes se sont mobilisées contre le projet d’autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Elles se sont rassemblées sur le site des fouilles archéologiques à Soual, où 400 hectares de terre sont menacées par la construction de ce tronçon. Au cours de l’après-midi, sept militants se sont déshabillés et se sont allongées dans des tranchées, d’ores et déjà creusées dans le cadre des fouilles préventives précédant le début du chantier.

Une action pour « symboliser la fragilité du vivant » selon les organisateurs : « Montrer notre peau face à cette terre sinistrée me semble important pour rappeler que nous sommes peu de choses, des êtres bien vulnérables et sensibles qui peuvent disparaître à tout moment », a témoigné une participante, dans le communiqué de presse.

« Ces trous forment un cimetière à ciel ouvert qui choque nos yeux et attriste tout le monde », a justifié le collectif La voie est libre, en lutte contre « ce projet insensé et destructeur » qui, en plus d’encourager l’usage de la voiture, détruirait plusieurs centaines d’hectares de terres fertiles et d’aires naturelles.

Un projet « anachronique »

Dans un rapport publié le 6 octobre, l’autorité environnementale a estimé que ce projet routier, initié il y a plusieurs décennies, était « anachronique au regard des enjeux et ambitions actuels de sobriété, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de la pollution de l’air, d’arrêt de l’érosion de la biodiversité et de l’artificialisation du territoire et d’évolution des pratiques de mobilité et leurs liens avec l’aménagement des territoires ».

Le 12 septembre, déjà, le Conseil national de protection de la nature avait rendu un avis défavorable sur ce projet d’autoroute. Pourtant, l’objectif de son comité de suivi reste de démarrer les travaux début 2023 et sa mise en service reste prévue en 2025.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires