Incendies en France : plus de 25 000 hectares partis en fumée

En bref — Incendies

Gironde, Bouches-du-Rhône et même Bretagne... les incendies continuent à sévir dans de nombreux foyers en France, ce mercredi. Ils ont déjà détruit au moins 25 000 hectares de végétation depuis le début de l’été, a affirmé le porte-parole de la Sécurité civile et de la gestion des crises, Alexandre Jouassard, à France Bleu mardi soir. Un bilan déjà plus sévère que celui de l’été 2021, alors que la saison propice aux incendies ne fait que commencer.

En Gironde, où deux violents incendies ont ravagé plus de 20 000 hectares à La Teste-de-Buch et à Landiras en huit jours, la situation s’améliore légèrement : la progression des feux a été limitée, a indiqué la préfecture à France info mardi.

Dans les Bouches-du-Rhône, l’incendie entre Avignon et Tarascon est fixé depuis mardi matin. Il s’est déclaré le 14 juillet et a repris le 18 juillet avec plus de force. 1 500 hectares sont partis en fumée.

Enfin en Bretagne, plus de 1 700 hectares de végétation ont été ravagés dans les Monts d’Arrée. Si le feu est toujours actif, ce mercredi, il « ralentit », assurent les pompiers.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le nombre d’incendies a fortement diminué depuis les années 1990 en raison des politiques de prévention. Néanmoins, « les stratégies de lutte montrent des limites lors des conditions météorologiques exceptionnelles comme durant la vague de chaleur de 2003, les sécheresses de 2016 et 2017 ou cet été 2022 », explique sur Twitter Julien Ruffault, chercheur à l’Inrae et spécialiste des feux de forêt.

Le réchauffement climatique, dont les effets sont déjà visibles, va donc continuer à accroître le risque d’incendie. « Les projections du risque météorologique d’incendie indiquent très clairement une augmentation des conditions favorables aux feux », met en garde le chercheur.

