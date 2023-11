JO 2024 : le prix du ticket de métro va quasi doubler

Le saut des tourniquets de métro, nouvelle épreuve olympique pour Paris 2024 ? La question peut se poser, alors que le syndicat des transports d’Île-de-France a annoncé de substantielles hausses de ses tarifs lors de la compétition sportive.

Dans une vidéo postée sur le réseau X (ex-Twitter Valérie Pécresse, présidente d’Île-de-France Mobilités, a annoncé des tarifs spécifiques sur la période du 20 juillet au 8 septembre 2024, avec un passe hebdomadaire à 70 euros, ou 16 euros pour une journée. Pour le ticket de métro à l’unité, le prix d’achat sera fixé à 4 euros, contre 2,10 aujourd’hui.

Pour Mme Pécresse, « il n’est pas question que les Franciliennes et les Franciliens payent le coût » des Jeux plympiques. Objectif de la mesure donc : engranger 200 millions d’euros de recettes supplémentaire pour financer le renfort de transports de 15 % pendant les Jeux.

Les cinq millions de Franciliens détenteurs d’un abonnement annuel, mensuel, Imagin’R ou encore senior ne seront pas concernés par cette augmentation, a précisé Île-de-France Mobilités. Valérie Pécresse a également conseillé aux Franciliens de faire le plein de tickets avant le 20 juillet pour bénéficier du tarif normal.

La gratuité des transports en commun pendant la durée des épreuves avait pourtant été promise dans le dossier de candidature de Paris. Les élus écologistes à la Région ont ainsi dénoncé « un désastre pour les usagers » : « Explosion des tarifs, manque de transports, sites à plusieurs dizaines de minutes de marche, parkings payants : les #JOP2024 la galère annoncée pour les usagers du quotidien… », a fustigé le conseiller vert Jean-Baptiste Pegeon.

