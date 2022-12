L’État annonce une prime de 100 euros pour inciter au covoiturage

En bref — Transports

Chaque jour, en France, des millions d’automobilistes se déplacent seuls dans leur voiture. Pour les motiver à remplir les sièges vides, le gouvernement a promis, le 13 décembre, d’offrir une prime de 100 euros à tous les futurs débutants du covoiturage.

Fin 2019, Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Djebbari, alors ministre de la Transition écologique et secrétaire d’État aux transports, avaient déjà confié leur désir de faire du covoiturage « une évidence ». Objectif affiché à cette époque : 3 millions de trajets covoiturés d’ici 2024. Trois ans plus tard, les voilà contraints de revoir leurs ambitions à la baisse et de repousser cette date butoir à 2027.

25 € dès le premier trajet

Pour que décolle enfin la pratique, l’exécutif parie désormais sur l’incitation financière. À compter du 1ᵉʳ janvier, les nouveaux inscrits sur une plateforme de covoiturage du quotidien toucheront 25 euros lors du premier trajet et 75 euros de plus s’ils réalisent neuf trajets au cours des trois mois qui suivent. Une autre aide de 100 euros sera accordée aux nouveaux voyageurs réalisant trois trajets longue distance. N’en déplaise aux passagers, ces coups de pouce ne concernent que les conducteurs et pourront être versés sous forme de bons d’achat.

Ce plan prévoit par ailleurs une enveloppe de 100 millions d’euros pour les collectivités investissant dans les infrastructures, comme les aires de covoiturage. Selon le ministère des Transports, tripler le nombre de covoitureurs permettrait d’éviter 4,5 millions de tonnes de CO₂ par an.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Transports Macron veut des RER dans dix autres métropoles