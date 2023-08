L’Iran déclare deux jours fériés pour survivre aux chaleurs mortelles

En bref — Monde

Étouffé par des températures extrêmes, l’Iran s’est barricadé les 2 et 3 août. Écoles, administrations et banques ont tiré le rideau, et les habitants ont été appelés à se réfugier à l’intérieur.

« Compte tenu de la chaleur sans précédent et pour protéger la santé publique, le gouvernement a accepté la proposition du ministère de la Santé de déclarer mercredi et jeudi fériés dans tout le pays », avait déclaré en amont Ali Bahadori Jahromi, le porte-parole du gouvernement.

Cette mise à l’arrêt historique d’un pays intervient alors que le mercure a grimpé par endroit à 51,8 °C. Les établissements de santé sont en état d’alerte maximale et dans certaines provinces, les autorités locales s’inquiètent de la possibilité de départs de feu, dans les pâtures et les forêts.

Indice UV « extrême »

D’autres pics de chaleur mortels sont attendus ces prochains jours, notamment à Téhéran. Les rayons ultraviolets devraient atteindre un niveau « extrême » dans la capitale. L’indice UV pourrait s’élever à 11, d’après les données de l’Organisation mondiale pour la Santé (OMS).

À ce stade, la peau brûle « très rapidement », selon la Fondation contre le cancer. Un prélude des conditions de vie sur Terre, dès les années à venir, si rien n’est fait contre le changement climatique.

Commentaires