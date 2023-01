L’aide à l’achat d’un vélo un peu renforcée en 2023

En bref — Transports

Qui dit Nouvel An, dit nouvelles mesures. Dans le prolongement du plan vélo, annoncé en septembre par Élisabeth Borne, l’aide à l’achat de vélo a été légèrement renforcée. Depuis le 1ᵉʳ janvier, les seuils d’éligibilité ont en effet été rehaussés « pour couvrir 50 % des ménages les plus modestes », a indiqué le gouvernement.

En clair, toute personne dont le revenu fiscal par part est inférieur à 14 089 € — contre 13 489 € jusqu’à présent — peut bénéficier d’un bonus maximal de 300 € pour un vélo électrique. Ce coup de pouce grimpe à 400 € pour les personnes en situation de handicap et celles dont le revenu fiscal de référence par part ne dépasse pas 6 358 € — contre 6 300 € auparavant. Ces deux dernières catégories de personnes peuvent bénéficier d’un bonus de 150 € pour l’achat d’un vélo traditionnel. Les vélos cargos, pliants, rallongés et les remorques électriques pour vélo font aussi l’objet d’une prime.

Un bonus cumulable

Censées prendre fin en décembre 2022, ces aides ont été reconduites pour l’année 2023. Cela « permet aux Français de se doter d’un moyen de transport écologique et économique, a déclaré le 27 décembre Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. L’État s’engage à rendre le vélo accessible à toutes et tous, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. »

Ce bonus écologique est cumulable avec les aides locales existantes et la prime à la conversion — pour les personnes s’engageant à mettre au rebut un vieux véhicule motorisé. Pour en bénéficier, les intéressés doivent déposer une demande sur le site primealaconversion.gouv.fr dans les six mois suivant la date de facturation du vélo.

