L’extension de l’aéroport de Lille validée par l’État

Mercredi soir, 6 juillet, la préfecture du Nord a délivré l’autorisation environnementale pour la modernisation et l’extension de l’aéroport de Lille-Lesquin. Le projet prévoit entre autres l’agrandissement du terminal, la création d’un nouveau parking et l’élargissement de la piste principale, ainsi qu’une mise à niveau fonctionnelle de l’aérogare et des parkings. Il est contesté par des élus, notamment écologistes, et par un collectif baptisé Nada (Non à l’agrandissement de l’aéroport de Lille). Extinction Rebellion, Greenpeace, ANV-COP21 Lille et Les Amis de la Terre ont également organisé plusieurs mobilisations contre ce projet. Reporterre les avait suivis au cours d’une manifestation en février.

« Contradiction flagrante » avec les objectifs climatiques

Dimensionné pour « un trafic annuel de 1,5 million de passagers lors de sa mise en service en 1996 (...) avec un trafic annuel en 2019 proche des 2,2 millions de passagers, ce terminal atteint certains jours le seuil de saturation, notamment en saison estivale », selon l’aéroport. Le scénario de croissance retenu vise « 3,9 millions de passagers à l’horizon 2039 », a-t-il précisé.

Cet agrandissement avait déjà été validé par la loi Climat et dénoncé par la Convention citoyenne pour le climat. Ses membres y voyaient « une contradiction flagrante » avec nos objectifs climatiques.

